Das North London Derby am Samstag und das Manchester Derby im „Match of the Week“ am Sonntag! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur am Samstagmittag ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Das „Match of the Week” aus dem Etihad Stadium zwischen Manchester City und Manchester United am Sonntag ab 14:30 Uhr mit dem Sky Experten Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Premier League

Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 9. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live

„Box2Box – Dein Rückblick” montags um 16:00 Uhr auf Sky Sport News und um 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League

„Monday Night Football“ am Montag um 20:00 Uhr auf Sport Premier League

Am Wochenende stehen in der Premier League gleich mehrere packende Derbys an. Den Auftakt macht am Samstagmittag Spitzenreiter FC Arsenal, der im North London Derby Tottenham Hotspur empfängt. Die Spurs sind ebenfalls stark in die Saison gestartet und haben nur einen Punkt weniger auf dem Konto als die Gunners. Ab 13:20 Uhr kommentiert Joachim Hebel die Partie live auf Sky Sport Premier League.

Tags darauf folgt im „Match of the Week“ das Manchester Derby. Im Etihad Stadium trifft ManCity auf Stadtrivale ManUnited. Die Guardiola-Elf könnte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen, sofern Arsenal samstags federn lassen sollte. Ab 14:30 Uhr begrüßen Sky Experte Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen am Sonntag zum Match.

Den Abschluss bilden dann am Montagabend Leicester City und Aufsteiger Nottingham Forest ab 20:50 Uhr (Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League).



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über diese Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Der 9. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Liverpool – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Crystal Palace – FC Chelsea live auf Sky Sport 7

18:20 Uhr: West Ham United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: „Match of the Week“: Manchester City – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: Leeds United – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News

20:50 Uhr: Leicester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League