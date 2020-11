Das Oberösterreich-Derby zwischen Flyers Wels und Swans Gmunden morgen live und exklusiv bei Sky

Wien, 6. November 2020 – Derbytime in der Basketball Superliga! Die Flyers Wels empfangen am morgigen Samstag die Swans.

Dritter gegen Zweiter heißt es morgen, wenn die Flyers auf die Schwäne aus Gmunden treffen. Für die Gäste könnte es momentan kaum besser laufen. Nach der Auftaktniederlage zum Beginn der Saison verzeichneten die Swans zuletzt vier Siege in Folge. Dagegen mussten die Flyers vergangenen Freitag trotz eines zwischenzeitlichen 19-Punkte-Vorsprungs eine bittere Niederlage in Graz einstecken. Im letzten Viertel gab man den Sieg noch aus der Hand. Auch im direkten Vergleich haben die Swans die Nase vorne. Seit aus dem WBC Wels die Flyers wurden, gewannen sie drei Partien, während zehn Derby-Siege an die Gmundner gingen. Ob das Team von Anton Mirolybov seine Siegesserie fortsetzen kann oder die Welser zurück in die Erfolgsspur finden, ist morgen ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Samstag, 7. November 2020

20:00 Uhr



Raiffeisen Flyers Wels – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Carl-Michael Drack

Artikelbild: GEPA