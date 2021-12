Das österreichische Trainer-Duell bei Gladbach – Frankfurt & Bayern in Stuttgart: Der 16. Spieltag der Deutschen Bundesliga live bei Sky

Am Dienstag mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann, am Mittwoch mit Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus jeweils ab 16:30 Uhr

Die Deutsche Bundesliga live: alle Partien des 16. Spieltags live und exklusiv, unter anderem FSV Mainz 05 – Hertha BSC am Dienstag sowie Borussia Dortmund – Greuther Fürth am Mittwoch

Das beste TV-Erlebnis: VfB Stuttgart gegen FC Bayern und Borussia Dortmund gegen Greuther Fürth jeweils in UHD und HDR, innovative Features wie „Meine Konferenz“ und die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q

Wien, 13. Dezember 2021 – Noch zwei Spieltage stehen in der Deutschen Fußball Bundesliga an, ehe sich die Klubs in ihre kurze Winterpause verabschieden. Sky überträgt den kompletten 16. Spieltag am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv.

Ab 16:30 Uhr begrüßt Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer:innen am Dienstag gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann. Am frühen Abend treffen dann der VfB Stuttgart und der FC Bayern im Südschlager aufeinander (Anstoß 18:30 Uhr). Der VfB fuhr am Wochenende seinen ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison ein und geht nach dem verdienten Triumph über Wolfsburg entsprechend selbstbewusst in die Partie mit dem FCB. Dieser konnte dank seines 2:1-Sieges über Mainz den Vorsprung auf den Zweitplatzierten Borussia Dortmund auf sechs Punkte ausbauen, da der BVB in Bochum nicht über ein 1:1 hinauskam.

Gelingt Mönchengladbach ausgerechnet gegen Frankfurt der Befreiungsschlag?

Die Dortmunder selbst empfangen am Mittwochabend die SpVgg Greuther Fürth, die erstmals in ihrer Bundesliga-Historie einen Heimsieg feierten. Gegen Union Berlin gelang den Kleeblättern ein 1:0-Erfolg. Bereits zuvor um 18:30 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach auf die Eintracht aus Frankfurt, die zuletzt mit einem fulminanten 5:2-Sieg über Leverkusen für Aufsehen sorgte. Bei der Fohlenelf hingegen hängt der Haussegen gewaltig schief. Nach der 1:4-Niederlage im Rheinderby sowie der 0:6-Heimklatsche gegen Freiburg gingen die Gladbacher am Samstag mit 1:4 in Leipzig unter. Der Druck auf Trainer Adi Hütter wächst. Gelingt ausgerechnet gegen die zuletzt so starken Frankfurter der Befreiungsschlag?

Michael Leopold und Lothar Matthäus besprechen ab 16:30 Uhr die anstehenden Mittwochpartien.

An beiden Tagen überträgt Sky die Partien um 20:30 Uhr wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Der 16. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Dienstag:

16:30 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 Uhr: VfB Stuttgart – FC Bayern auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 5 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2

20:20 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 3

20:20 Uhr: Arminia Bielefeld – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 4

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Mittwoch:

16:30 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 6

20:20 Uhr: Borussia Dortmund – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3

20:20 Uhr: 1. FC Union Berlin – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 4

20:20 Uhr: FC Augsburg – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 5

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

01:30 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Artikelbild: Imago