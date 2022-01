Das Race Of Champions „Snow + Ice World Final“ mit den Motorsportstars Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Valtteri Bottas und Sebastien Loeb exklusiv live auf Sky

Sky überträgt das einzigartige Rennformat am 5. und 6. Februar jeweils ab 12:00 Uhr aus Schweden exklusiv live auf Sky Sport F1

An den Start gehen u.a. Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valteri Bottas, Mika Häkkinen und Sebastien Loeb

Das erstmals in Skandinavien stattfindende Race Of Champions überträgt Sky am 5. und 6. Februar exklusiv live. Auf der gefrorenen Ostsee im schwedischen Lappland messen sich Fahrer aus unterschiedlichen Rennserien auf exakt gleichen Kursen und baugleichen Fahrzeugen, um im Einzelwettbewerb den besten Fahrer („Champion Of Champions“) sowie im Länderwettbewerb die schnellste Nation („Fastest Nation“) zu ermitteln.



Das seit 1988 stattfindende und prestigeträchtige Rennen weist auch in diesem Jahr ein stark besetztes Teilnehmerfeld auf, u.a. bestehend aus Fahrern der Formel 1, World Rally Championship, Nascar & IndyCar Series sowie den X-Games. An den Start gehen u.a. Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valteri Bottas, Mika Häkkinen und Sebastien Loeb.



