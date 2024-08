Live auf Sky: Am Mittwoch startet mit dem UEFA Super Cup die Sky XXL UEFA Saison mit einem ersten Ausrufezeichen. In Warschau trifft der amtierende UEFA Champions League Sieger Real Madrid auf den Gewinner der UEFA Europa League Atalanta Bergamo. Der UEFA Super Cup ist in Österreich nur bei Sky zu sehen.

Für Superstar Kylian Mbappé ist der UEFA Super Cup das Pflichtspieldebüt im Trikot der Madrilenen, die sich zum bereits neunten Mal in diesem Finale befinden. Atalanta Bergamo konnte mit dem Gewinn der Europa League seinen ersten Titel auf internationaler Ebene einfahren und möchte nun als erstes Team seit 2007 den Super Cup wieder nach Italien holen. Wer sichert sich im Duell der Champions den ersten internationalen Titel der Saison? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Der UEFA Super Cup live & exklusiv auf Sky – das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

Mehr Spiele der UEFA Klubbewerbe als jemals zuvor bei Sky

Die Fans dürfen insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben entgegenfiebern. Sky zeigt in Österreich 185 Partien aus der Königsklasse mit Ilzer & Co. sowie den Superstars Mbappé, Kevin De Bruyne und Lamine Yamal. Damit präsentiert Sky in Österreich 91 % aller Spiele der UEFA Champions League. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League – 94% aller Spiele der beiden internationalen Wettbewerbe sind bei Sky zu sehen.

Der UEFA Super Cup live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Mittwoch, 14. August 2024

20:50 Uhr

Real Madrid – Atalanta Bergamo, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: David Eder

Bild: Imago