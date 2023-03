Das Revierderby Schalke vs. BVB & ManCity bei CPFC – heute LIVE bei Sky!

Früher Samstagabend mit zwei besonderen Highlights: Während der FC Schalke 04 im traditionellen Revierderby auf Lokalrivale Borussia Dortmund trifft, ist Manchester City zu selben Zeit in der Premier League bei Crystal Palace gefordert – beide Spiele sind LIVE & EXKLUSIV bei Sky zu sehen!

Für Borussia Dortmund bleibt aktuell wenig Zeit zum Durchatmen. Nach dem Sieg über Leipzig in der Bundesliga und dem Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Chelsea folgt nun im „tipico Topspiel der Woche“ das Revierderby beim Erzrivalen FC Schalke 04.



Der Ruhrpott bebt, geht es schließlich nicht nur um sehr viel Prestige, sondern auch um Meisterschaft beziehungsweise Abstiegskampf. Während Schwarzgelb – das in diesem Jahr bisher jedes Bundesligaspiel für sich entschied – am punktgleichen Tabellenführer FC Bayern dranbleiben möchte, geht es für Königsblau um den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach zuletzt zwei Siegen über Stuttgart und Bochum wurde auf Schalke jedoch neue Hoffnung sowie Selbstbewusstsein geschaffen.



In der stimmungsvollen Veltins-Arena ist ein heißer Tanz zu erwarten, zu dem ab 17:30 Uhr die Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen begrüßen. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 an.

Darüber hinaus wird Sky wieder einen zusätzlichen Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 anbieten, der auf Kinder ausgerichtet ist und neue redaktionelle Elemente der Spielberichterstattung beinhaltet.

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ FC Schalke 04 – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 (Sky Next Generation auf Sky Sport Bundesliga 3)

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

LIVE bei Sky: ManCity gastiert bei Crystal Palace

Zum Abschluss des Premier-League-Samstags tritt Arsenal-Verfolger Manchester City ab 18:20 Uhr bei Crystal Palace an.

18:20 Uhr: Crystal Palace – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

