Das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund am 11. März mit Conrad & Lilly: die Sky Topspiel-Übertragung für Kinder

Die Fußballfans erwartet am Wochenende mit dem Revierderby zwischen Schalke und dem BVB eines der brisantesten Duelle im europäischen Fußball. Das Rückspiel steht dabei unter besonderen Vorzeichen. Während die Schalker nach zwei Ligaerfolgen im Abstiegskampf Hoffnung schöpfen, ist der BVB nach zuletzt zehn Pflichtspielerfolgen in Serie zum ernsthaften Meisterschaftskandidaten in der Deutschen Bundesliga avanciert.

Dieses stimmungsvolle Duell in der Schalker Veltins-Arena ist zugleich die vierte Ausgabe von Sky Next Generation. Sky Kommentator Frank „Buschi“ Buschmann wird gemeinsam mit den fußballbegeisterten Kinderreporter:innen Conrad (10) und Lilly (12) das Topspiel kommentieren. Teil der Übertragung werden außerdem wieder der Freestyle-Influencer Marcel Gurk sowie der Schiedsrichter-Influencer Pascal „Qualle“ Martin sein.

Die Übertragung von Sky Next Generation beginnt um 17:45 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 und wird parallel zur klassischen Topspiel-Übertragung (ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1) ausgestrahlt.

Im 45-minütigen Vorbericht liefern Conrad, Lilly und Schiedsrichter-Influencer Pascal „Qualle“ Martin spannende Einblicke in die Abläufe der Fernsehproduktion vor Ort. „Qualle“ wird erneut alle Themen rund um das Schiedsrichterwesen und mögliche knifflige Szenen auf dem Platz für den Nachwuchs entsprechend erklären. Zudem wird der E-Sportler Gamerbrother, der zweitgrößte FIFA-Streamer weltweit, zu Gast sein.