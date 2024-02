Das sind die Gegner von Österreich in der Nations League 2024/25

Österreich trifft nach dem Abstieg in Liga B in der Nations League 2024/25 auf Norwegen, Slowenien und Kasachstan. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Paris.

Liga B

Gruppe 3

Österreich

Norwegen

Slowenien

Kasachstan

Die weiteren Gruppen

Liga A

Gruppe 1

Kroatien

Portugal

Polen

Schottland

Gruppe 2

Italien

Belgien

Frankreich

Israel

Gruppe 3

Niederlande

Ungarn

Deutschland

Bosnien und Herzegovina

Gruppe 4

Spanien

Dänemark

Schweiz

Serbien

Liga B

Gruppe 1

Tschechische Republik

Ukraine

Albanien

Georgien

Gruppe 2

England

Finland

Griechenland

Irland

Gruppe 4

Wales

Island

Montenegro

Türkei

Liga C

Gruppe 1

Schweden

Aserbaidschan

Slowakei

Estland

Gruppe 2

Rumänien

Kosovo

Zypern

Litauen/Gibraltar

Gruppe 3

Luxemburg

Bulgarien

Nordirland

Belarus

Gruppe 4

Armenien

Faröer

Nordmazedonien

Lettland

Liga D

Gruppe 1

San Marino

Liechtenstein

Gibraltar/Litauen

Gruppe 2

Moldau

Malta

Andorra

SPIELTERMINE – die Spiele finden alle nach der EM 2024 statt: