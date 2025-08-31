Am Sonntagabend wurde die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Borussia Dortmund erewartet ein echtes Hammer-Duell – Das sind die Spielpaarungen.

Der Titelverteidiger VfB Stuttgart muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts beim FSV Mainz 05 antreten. Der einzige noch im Wettbewerb verbliebene Regionalligist FV Illertissen trifft auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Bereits in der ersten Runde hatte Illertissen einen Zweitligisten aus dem Wettbewerb geworfen – im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg.

Christian Ilzer trifft mit der TSG Hoffenheim auswärts auf den FC St. Pauli.

Topduell für den BVB

Drittligist Energie Cottbus bekommt es im Ost-Duell mit RB Leipzig (Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald) zu tun. Die Sachsen gewannen den Pokal 2022 und 2023. Meister und Rekordsieger Bayern München, der seit 2020 auf einen Pokalerfolg wartet, reist zum 1. FC Köln. Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld gastiert bei Union Berlin, und Eintracht Frankfurt empfängt im Hammer-Duell Borussia Dortmund.

Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober terminiert. An beiden Tagen werden jeweils acht Spiele ausgetragen. Das Finale steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.