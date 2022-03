Das sind die Viertel- und Halbfinalpaarungen der UEFA Champions League

David Alaba trifft im Viertelfinale der Fußball-Champions League mit Real Madrid auf Titelverteidiger Chelsea. Wie die Auslosung im UEFA-Sitz in Nyon am Freitag ergab, werden die Engländer gegen die Spanier zunächst zu Hause antreten. Bayern München (Marcel Sabitzer) bekommt es mit Villarreal zu tun, das erste Duell erfolgt in Spanien. Manchester City trifft auf Atletico Madrid, Benfica Lissabon (Valentino Lazaro) auf Liverpool. Spieltermine sind am 5./6. bzw. 12./13. April (Alle Spiele der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass um nur 15€ im Monat).

Im Halbfinale trifft der Sieger aus Manchester City gegen Atletico auf den Gewinner aus Chelsea gegen Real. Das zweite Halbfinale bestreiten der Gewinner aus Benfica gegen Liverpool gegen den Aufsteiger von Villarreal gegen Bayern. Das Finale steigt am 28. Mai im Stade de France in Saint-Denis bei Paris.

Die Spielpaarungen im Überblick:

Viertelfinale:

Chelsea FC – Real Madrid

Manchester City – Atletico Madrid

Villarreal C.F. – FC Bayern München

Benfica Lissabon – FC Liverpool

Halbfinale:

Halbfinale 1: Sieger des Duells Manchester City – Atletico Madrid – Sieger des Duells Chelsea FC – Real Madrid

Halbfinale 2: Sieger des Duells Benfica Lissabon – FC Liverpool – Villarreal C.F. – FC Bayern München

Der Sieger des zweiten Halbfinals wird als Heimteam das Champions League-Finale am 28. Mai in Paris bestreiten.

Termine: Wann finden die Viertelfinal- und Halbfinalspiele statt?

Das Viertelfinale, das am 18. März ausgelost wird, steigt am 05. und 06. sowie am 12. und 13. April.

Das Halbfinale, das direkt mit ausgelost wird, wird am 26./27. April und 03./04. Mai ausgetragen. Am 28. Mai steigt das Finale der Champions League.

