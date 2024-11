Die Viertelfinal-Duelle in der UEFA Nations League stehen fest. Das sind die Spielpaarungen, die die Auslosung in Nyon am Freitag ergeben hat.

Das sind die Viertelfinal-Duelle in der Nations League:

Niederlande – Spanien

Kroatien – Frankreich

Dänemark – Portugal

Italien – Deutschland

Bild: Imago