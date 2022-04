via

Sky Sport Austria

Hier ist das “Sky Sport Player Index”-Team der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga 2021/22! Die elf punktbesten Spieler schafften den Sprung in die datenbasierte Auswahl. Den besten Score in dieser Runde erreichte Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber mit 620 Punkten.

Neben Wöber gesellen sich mit Luka Sucic, Karim Adeyemi und Nicolas Seiwald drei weitere Salzburg-Akteure in die datenbasierte Elf.