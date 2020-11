Das “Sky Sport Player Index”-Team der 8. Runde

via

Welche Spieler haben an diesem Wochenende geglänzt? Auch nach der achten Runde haben es die elf stärksten Bundesliga-Kicker ins Team der Runde der tipico Bundesliga geschafft.

Anhand der Werte der OPTA-Daten wurden die besten Profis dieses Spieltages gekürt. Nach dem Sieg in Salzburg, stehen mit Ivan Ljubic und Jakob Jantscher zwei Sturm-Akteure im Team der Runde. Die meisten Spieler (drei) stellt der Wolfsberger AC. Der WAC gewann auswärts in Altach. Marco Grüll von der SV Ried schaffte es nach einem starken Auftritt gegen den SK Rapid Wien in die Elf der Runde. Rapid-Doppelpacker Christoph Knasmüllner darf ebenfalls nicht im Aufgebot fehlen. Nikolai Baden Frederiksen und Ahmet Muhamedbegovic komplettieren das Team der achten Runde.

Bild: GEPA