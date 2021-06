Das “Sky Sport Player Index”-Team der Saison 2020/21

via

via Sky Sport Austria

Die tipico Bundesliga Saison 2020/21 ist zu Ende! Nach Saisonende belohnen wir die besten Spieler anhand ihrer Bewertungen im Sky Sport Player Index mit einer Einberufung ins Team der Saison. In die Bewertung flossen nur die Leistungen von den ersten 32 Runden ein. Die Spiele im Europacup-Playoff wurden bei der Auswahl nicht berücksichtigt.



TOR

Patrick Pentz (FK Austria Wien)

Mit 73 Prozent gehaltenen Bällen hat Torhüter Patrick Pentz maßgeblichen Anteil daran, dass sich der FK Austria Wien das Ticket für die Qualifikation zur Europa Conference League sichern konnte.

8247 Patrick Pentz Position Torhüter Verein FK Austria Wien

VERTEIDIGUNG

Andre Ramalho (FC Red Bull Salzburg)

Der Salzburger Abwehrchef spielte eine überragende Saison. Ramalho gewann 68 Prozent seiner Zweikämpfe und durfte seine sechste österreichische Meisterschaft bejubeln.

7104 André Ramalho Position Verteidigung Verein FC Red Bull Salzburg

Gernot Trauner (LASK)

Der LASK-Kapitän verpasste in dieser Saison nur drei Spiele. Als Verteidiger weißt er zudem starke Werte in der Offensive auf: Trauner erzielte vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

9066 Gernot Trauner Position Verteidigung Verein LASK

Reinhold Ranftl (LASK)

Reinhold Ranftl kam in dieser Saison in jedem Bundesliga-Spiel zum Einsatz. Der 29-Jährige erzielte vier Treffer und kann eine Passquote von 64 Prozent vorweisen.

7203 Reinhold Ranftl Position Verteidigung Verein LASK

MITTELFELD

Jakob Jantscher (SK Sturm Graz)

Mit neun Toren und neun Assists war Jakob Jantscher Sturms Topscorer in der abgelaufenen Saison.

7921 Jakob Jantscher Position Mittelfeld Verein SK Puntigamer Sturm Graz

Michael Liendl (Wolfsberger AC)

Der Kapitän der Wolfsberger war mit 16 Vorlagen der Assistkönig der Liga. Zudem erzielte der Mittelfeldspieler noch acht Treffer.

9445 Michael Liendl Position Mittelfeld Verein RZ Pellets WAC

Enock Mwepu (FC Red Bull Salzburg)

Der 23-jährige Mittelfeldspieler absolvierte 29 Bundesliga-Spiele (5 Tore). Seine Passquote von 77 Prozent kann sich sehen lassen.

7626 Enock Mwepu Position Mittelfeld Verein FC Red Bull Salzburg

Manprit Sarkaria (FK Austria Wien)

Mit seinen sieben Toren und sieben Assists hat Sarkaria maßgeblichen Anteil, dass der FK Austria Wien einen Platz in der Qualifikation zur Europa Conference League erreicht hat. Vor allem gegen Ende der Saison zeigte seine Formkurve nach oben.

9497 Manprit Sarkaria Position Mittelfeld Verein FK Austria Wien

ANGRIFF

Mergim Berisha (FC Red Bull Salzburg)

Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison wertvoller Bestandteil der Salzburger Meistermannschaft. Mit 14 Toren und acht Assists war der Deutsche, hinter Patson Daka, zweitbester Scorer seines Teams.

7439 Mergim Berisha Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

Ercan Kara (SK Rapid Wien)

Ercan Kara verpasste kein Ligaspiel in der Saison 2020/21 und zeigte sich sehr treffsicher. Mit 15 Volltreffern war er Rapids bester Torschütze.

9920 Ercan Kara Position Angriff Verein SK Rapid Wien

Patson Daka (FC Red Bull Salzburg)

Mit 27 Toren krönte sich Daka zum Torschützenkönig in der tipico Bundesliga und hatte so maßgeblichen Anteil am erneuten Titelgewinn der Salzburger.

9299 Patson Daka Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

Das “Sky Sport Player Index”-Team der Saison 2020/21