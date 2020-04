Das Spitzenspiel im Weserstadion am Samstag in der „hisTOOORischen Sky Konferenz“: Werder Bremen mit Andreas Herzog empfängt den FC Bayern um Lothar Matthäus

Ab 15:00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann auf Sky Sport Bundesliga 2 HD durch den Bundesliga-Spieltag, Gäste sind unter anderem Andreas Herzog, Christian Heidel, Markus Krösche und Torsten Mattuschka

Am Samstag zeigt Sky außerdem die Partien Dortmund – Mainz, Leverkusen – Köln, Wolfsburg – Mönchengladbach und Union Berlin – Paderborn im Rahmen der „hisTOOORischen Sky Konferenz“

Die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt 29 Tore und ein Wiedersehen mit unter anderem Jürgen Klopp, Toni Polster, Roy Präger, Michael Ballack, Lukas Podolski, Tomas Rosicky, Jan Koller, Dédé und Robert Enke freuen

Im Anschluss an die „hisTOOORische Sky Konferenz“ zeigt Sky ab 17:30 Uhr die Highlights in „Alle Spiele, alle Tore“, ab 18:30 Uhr ein vergangenes Duell zwischen Frankfurt und Schalke im Topspiel

Alles aus der Welt des Sports live im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie auf skysportaustria.at und den Accounts von Sky Sport Austria via Instagram, Twitter, TikTok, YouTube sowie Facebook

Am Samstag geht die Deutsche Bundesliga in der „hisTOOORischen Sky Konferenz“ weiter. Auf dem Programm steht der 32. Spieltag der aktuellen Saison, die Sky mit fünf Duellen der Vergangenheit in einer live produzierten „hisTOOORischen Sky Konferenz“ fortsetzt.

Fußballfans dürfen sich dieses Mal auf insgesamt 29 Tore in den fünf Begegnungen freuen. Der Höhepunkt des Nachmittags ist das Spitzenspiel zwischen Verfolger Werder Bremen und Spitzenreiter Bayern München aus dem April 1993. Auf Seiten der von Otto Rehhagel trainierten Werderaner standen damals unter anderem Andreas Herzog, Oliver Reck, Mirko Votava, Uli Borowka, Thorsten Legat, Bernd Hobsch und Wynton Rufer in der Startelf. Für den Rekordmeister liefen im Weserstadion unter anderem Lothar Matthäus, Olaf Thon, Jorginho, Mehmet Scholl und Christian Ziege auf.

Neben diesem Duell treffen in der „hisTOOORischen Sky Konferenz“ Borussia Dortmund auf den 1. FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen auf den 1. FC Köln, der VfL Wolfsburg auf Borussia Mönchengladbach und Union Berlin auf den SC Paderborn. Im Einsatz sind dabei Jürgen Klopp, Roy Präger, Toni Polster, Tomas Rosicky, Jan Koller, Dédé, Michael Ballack, Lukas Podolski, Robert Enke und viele mehr.

Live kommentiert werden die Partien des Nachmittags von Kai Dittmann, Hansi Küpper, Jonas Friedrich, Roland Evers und Toni Tomic in einer neu produzierten Konferenz. Ab 15:00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann durch die Bundesliga-Übertragung der „hisTOOORischen Sky Konferenz“. Per Live-Schalte begrüßen sie unter anderem Andreas Herzog, Christian Heidel, Markus Krösche und Torsten Mattuschka zum Interview.

Im Anschluss wird Sky im Rahmen von „Alle Spiele, alle Tore“ wie gewohnt die Highlights des Spieltags zusammenfassen und zudem jeweils eine fiktive Tabelle auf Basis der historischen Partien präsentieren. Ab 18:30 Uhr steht eines der Topspiele zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke aus den vergangenen Jahren an.

Die „hisTOOORische Sky Konferenz“

„Tooor in Dortmund! Elfmeter in Bremen!“: Mehr Spannung, mehr Spektakel, mehr Deutsche Bundesliga als samstags um 15:30 Uhr in der Original Sky Konferenz können Fußballfans in 90 Minuten nicht erleben. Vor fast 20 Jahren, am 12. August 2000, übertrug Sky die erste Konferenz zur Deutschen Bundesliga. Was Fußballfans bis dahin nur aus dem Radio gekannt hatten, ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Die mehrfach preisgekrönte Original Sky Konferenz zählt Spieltag für Spieltag zu den beliebtesten und meistgesehenen Sendungen im Programm von Sky.

Damit die Fans trotz der aktuellen Unterbrechung des Spielbetriebs der Deutschen Bundesliga auch an den kommenden Spieltagen nicht auf packende Duelle und Torschreie verzichten müssen, setzt Sky derzeit gemäß des ursprünglichen Spielplans die aktuelle Deutsche Bundesliga-Saison mit historischen Duellen und einer live produzierten neuen „hisTOOORischen Sky Konferenz“ fort. Hier können Fans samstagnachmittags einige der besten Spiele der vergangenen Jahre nochmal erleben – vereint mit anderen spektakulären Partien in einer neu produzierten Live-Konferenz, die in dieser Konstellation von Sky zum Leben erweckt wird.

Im Anschluss wird Sky im Rahmen von „Alle Spiele, alle Tore“ wie gewohnt die Highlights des Spieltags zusammenfassen und zudem jeweils eine fiktive Tabelle auf Basis der historischen Partien präsentieren.

