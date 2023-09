Das Spitzenspiel SK Sturm – Salzburg am Samstagabend live & exklusiv bei Sky

Der Schlager in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Sturm und Salzburg am Samstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte Peter Stöger ist an der Seite von Martin Konrad als Co-Kommentator im Einsatz

Bereits ab 16:00 Uhr Austria Klagenfurt – LASK und Blau-Weiß Linz – SCR Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Hartberg – Austria Wien und Austria Lustenau – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 16:30 Uhr SK Rapid – WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie Hans Krankl am Sonntag

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Sky Seher:innen auf die 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Kracher SK Sturm gegen Salzburg am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Das Spitzenspiel mit Co-Kommentator Peter Stöger am Bundesliga-Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag kommt es ab 19:00 Uhr zum Kräftemessen Österreichs Top-Teams, wenn Salzburg beim SK Sturm gefordert ist. Die Grazer würden mit einem Sieg an den makellosen Mozartstädtern vorbeiziehen. Wer das Duell für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Sky Experte Peter Stöger wird die Partie als Co-Kommentator an der Seite von Martin Konrad begleiten.

Bereits ab 16:00 Uhr startet der Bundesliga-Samstag in die 7. Runde. In Kärnten empfängt Austria Klagenfurt den LASK. Während die Pacult-Elf weiter ungeschlagen bleiben möchte, wollen die Linzer vor dem Europa League Highlight gegen den FC Liverpool – am Donnerstag live bei Sky Sport Austria – Selbstvertrauen tanken. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel trifft Blau-Weiß Linz auf den SCR Altach. Ob der Aufsteiger den zweiten Sieg in der Liga feiern kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Der Bundesliga-Sonntag mit Sky Experte Hans Krankl live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag geht es ab 13:30 Uhr mit einer Zweier-Konferenz weiter. Austria Wien muss in die Steiermark zum TSV Hartberg. Ob die Veilchen den ersten Sieg seit dem 2. Spieltag feiern können, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Zeitgleich empfängt Austria Lustenau die WSG Tirol zum Kellerduell. Wer sich vom Tabellenende absetzen kann, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Zum Abschluss der Runde trifft der SK Rapid ab 16:30 Uhr auf den WAC. Können die Hütteldorfer im Heimspiel gegen die Kärntner siegen? Die Antwort ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

