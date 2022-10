Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Salzburg und Verfolger SK Sturm am Samstag live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr das Gipfeltreffen Salzburg gegen Sturm, Rapid mit Interimstrainer Zoran Barisic gegen Austria Klagenfurt und Hartberg gegen WSG Tirol live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte Alfred Tatar begleitet das Spitzenspiel in Wals-Siezenheim als Co-Kommentator

Am Sonntag ab 13:30 Uhr WAC gegen Altach und Lustenau gegen Ried live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss der Hit LASK gegen Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Am Wochenende dürfen sich Fans der ADMIRAL Bundesliga auf ein spannungsgeladenes Match um die Tabellenführung freuen: das Spitzenspiel zwischen Leader Salzburg und Verfolger SK Sturm live & exklusiv bei Sky.

Das Gipfeltreffen Salzburg vs. SK Sturm Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der 13. Spieltag startet am Samstag um 16:00 Uhr bei Sky. Meister und Tabellenführer Salzburg trifft auf den ersten Verfolger Sturm Graz. Die Ilzer-Elf konnte die letzten beiden direkten Duelle für sich entscheiden, hatte dabei allerdings jeweils den Heimvorteil. Kann Salzburg zuhause den Vorsprung auf die Steirer ausbauen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Kommentiert wird der Hit von Martin Konrad und Co-Kommentator Alfred Tatar. In Wien-Hütteldorf empfängt der SK Rapid die Klagenfurter Austria. Nach dem Feldhofer-Aus will Rapids Interimstrainer Zoran Barisic den „Trainereffekt“ nutzen und nach zwei Ligapleiten am Stück als Sieger vom Platz gehen. Ob die Grün-Weißen die Partie für sich entscheiden können, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Zeitgleich treffen in der Steiermark der TSV Hartberg und die WSG Tirol aufeinander. Wer sich in dieser Partie durchsetzen kann, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Alle Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Das Traditionsduell LASK vs. Austria Wien am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr mit den Spielen WAC gegen SCR Altach und SV Ried gegen Austria Lustenau. Die Kärntner kamen nach einem durchwachsenen Saisonstart immer besser in Form, mussten sich zuletzt jedoch zwei Mal geschlagen geben. Gegen Altach sollen die drei Punkte nun wieder im Lavanttal bleiben. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. In Vorarlberg empfängt Austria Lustenau die SV Ried. Während der Aufsteiger zuletzt in vier Spielen in Folge nicht punkten konnte, hat die SV Ried mit den Siegen gegen den WAC und Rapid in den letzten Runden das Punktemaximum geholt. Wer sich in dieser Partie durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Den Abschluss der Runde bildet ab 16:30 Uhr der Hit LASK gegen Austria Wien in Pasching. Die Oberösterreicher konnten sich in der letzten Runde nach fünf sieglosen Spielen wieder mit drei Punkten belohnen. Auf die Wiener Austria, auf Platz fünf gelegen, hat man bereits sieben Punkte Vorsprung. Ob die Veilchen den Abstand verkürzen können, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 22. Oktober 2022

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 23. Oktober 2022

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

