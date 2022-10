Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Salzburg und Verfolger SK Sturm heute live & exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr das Gipfeltreffen Salzburg gegen Sturm, Rapid mit Interimstrainer Zoran Barisic gegen Austria Klagenfurt und Hartberg gegen WSG Tirol live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte Alfred Tatar begleitet das Spitzenspiel in Wals-Siezenheim als Co-Kommentator

Am Wochenende dürfen sich Fans der ADMIRAL Bundesliga auf ein spannungsgeladenes Match um die Tabellenführung freuen: das Spitzenspiel zwischen Leader Salzburg und Verfolger SK Sturm live & exklusiv bei Sky.

Das Gipfeltreffen Salzburg vs. SK Sturm Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der 13. Spieltag startet am Samstag um 16:00 Uhr bei Sky. Meister und Tabellenführer Salzburg trifft auf den ersten Verfolger Sturm Graz. Die Ilzer-Elf konnte die letzten beiden direkten Duelle für sich entscheiden, hatte dabei allerdings jeweils den Heimvorteil. Kann Salzburg zuhause den Vorsprung auf die Steirer ausbauen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Kommentiert wird der Hit von Martin Konrad und Co-Kommentator Alfred Tatar. In Wien-Hütteldorf empfängt der SK Rapid die Klagenfurter Austria. Nach dem Feldhofer-Aus will Rapids Interimstrainer Zoran Barisic den „Trainereffekt“ nutzen und nach zwei Ligapleiten am Stück als Sieger vom Platz gehen. Ob die Grün-Weißen die Partie für sich entscheiden können, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Zeitgleich treffen in der Steiermark der TSV Hartberg und die WSG Tirol aufeinander. Wer sich in dieser Partie durchsetzen kann, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Alle Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!



Samstag, 22. Oktober 2022

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 23. Oktober 2022

13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA