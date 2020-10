Das ‘Team hinter dem Team’ beim LASK

via

via Sky Sport Austria

Dominik Thalhammer hat beim LASK ein breites Betreuerteam zur Verfügung. Stephan Helm agiert bei den Linzern als “Offensivtrainer”, Emanuel Pogatetz als “Defensivcoach” und Christian Heidenreich als Spartentrainer “Standardsituationen”.

Jeder der Coaches findet sich in seiner eigenen Rolle wieder. Bei einem sind sich alle sofort einig: Ex-LASK-Spieler Emanuel Pogatetz „ist schon der Lauteste“. Auch in seiner Zeit als aktiver Spieler, wusste er sich zu behaupten. “Ich war ein Spieler der in der Abwehr immer lautstark agiert hat”, schmunzelt Pogatetz.

Sein Gegenpol – Headcoach Dominik Thalhammer, eher der Beobachter, der alles gerne im Blick hat. „Es gibt mir die Möglichkeit, vieles aus einer anderen Position, aus einer Meta-Ebene zu sehen“, erklärt Thalhammer.