Das Tennis-Highlight am Ende des Jahres – Gelingt Dominic Thiem der große Triumph in London? Die Nitto ATP Finals ab Sonntag live und exklusiv bei Sky

Die Neuauflage des letztjährigen Finales als Auftaktmatch: Dominic Thiem gegen Stefanos Tsitsipas am Sonntag nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky zeigt alle Einzelspiele sowie alle Doppelbegegnungen der Nitto ATP Finals 2020 live & exklusiv

An den Start gehen neben Dominic Thiem mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev und Daniil Medwedew die besten Tennisspieler der Welt

Sky Experte Patrik Kühnen und Stefan Hempel und Marcel Meinert im Wechsel kommentieren die Einzelmatches

„Kurz Cross – das Tennis-Spezial“ zu den ATP Finals am Samstag 19:00 Uhr auf Sky Sport News mit Patrik Kühnen und Moritz Lang

Wien, 13. November 2020 – Ein besonderes Tennisjahr 2020 neigt sich dem Ende und auf die Tennis-Fans wartet ein echtes Highlight: Die Nitto ATP Finals in London. Ab dem kommenden Sonntag schlagen in der britischen Metropole die besten Tennisprofis der Welt auf und Sky überträgt alle insgesamt 30 Matches der Einzel-und Doppel-Wettbewerbe live und exklusiv, täglich ab 13:00 Uhr.

In einem spannenden Match musste sich Dominic Thiem im letzten Jahr im Finale der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft Stefanos Tsitsipas nach drei Sätzen geschlagen geben. Ab Sonntag hat der Lichtenwörther wieder die Chance den begehrten Titel nach Österreich zu holen. Die Aufgabe könnte schwieriger kaum sein, denn die Tennis-Elite geht auch in diesem Jahr an den Start – lediglich der Weltranglisten-Fünfte Roger Federer musste verletzungsbedingt absagen. Als letztes konnten Andrej Rublew und Diego Schwartzman das Ticket für die ATP Finals lösen.

Die gestrige Gruppenauslosung ergab, dass Dominic Thiem in der Gruppe „London 2020“ auf Superstar Rafael Nadal, Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas und Wien-Champion Andrej Rublew trifft. Beim Auftaktmatch der Einzelkonkurrenz am Sonntagnachmittag kommt es zu einer Neuauflage des letztjährigen Finales. Ob Dominic Thiem die Revanche gegen Stefanos Tsitsipas gelingt, ist nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

In der zweiten Gruppe „Tokio 1970“ messen sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, Daniil Medwedew, Diego Schwartzman und Alexander Zverev.

Sky berichtet ab diesem Sonntag täglich live von den ATP Finals. Stefan Hempel und Marcel Meinert werden im Wechsel die Einzel-Matches gemeinsam mit dem Sky Experten Patrik Kühnen kommentieren.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky im österreichischen Fernsehen live und exklusiv von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky auch von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon knapp 350 Stunden live und exklusiv. Das größte Tennisturnier der Welt ist bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen.

