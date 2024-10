Das Titelduell geht auf die Zielgerade: der MotoGP™ Grand Prix von Australien live bei Sky Sport

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt rund 18 Stunden live vom Phillip Island Circuit und überträgt alle Rennen und Sessions der MotoGP, Moto2™ und Moto3™ live

Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Lukas Gajewski kommentiert mit Sky Experte Florian Alt alle Rennen und Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3

Die MotoGP-Weltmeisterschaft 2024 geht in die entscheidende Phase. Nach dem im Grand-Prix-Rennen von Japan ist das Titelrennen noch enger geworden. Nur noch zehn Punkte Vorsprung trennen den Herausforderer und WM-Führenden Jorge Martin und Titelverteidiger Francesco Bagnaia. Bei noch vier verblieben Rennen sind somit beide Kontrahenten nicht auf Ausrutscher des anderen angewiesen, sondern können sich den Titel aus eigner Kraft sichern. Dahinter lauern mit Enea Bastianini und Marc Marquez zwei Fahrer, die zumindest rechnerisch noch Chancen auf den Titel haben.

Die nächste Runde im Kampf um den WM-Titel steht an diesem Wochenende auf dem Phillip Island Circuit auf dem Programm. Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt rund 18 Stunden live und vom Grand Prix von Australien, dem 17. der 20 Rennwochenenden.

Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen. An diesem Wochenende wird Lukas Gajewski das Geschehen kommentieren. Sky Experte Florian Alt wird ihn am Samstag und Sonntag bei den Rennen und Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 im Studio in München als Co-Kommentator begleiten. Als Moderatorin im Studio führt Lisa Hofmann die Zuschauer:innen durch das MotoGP-Wochenende.

Der MotoGP Grand Prix von Australien live bei Sky Sport:

Nacht von Donnerstag auf Freitag:

23:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix

23:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix

0:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix

1:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

4:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix

4:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix

5:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

Nacht von Freitag auf Samstag:

23:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix

0:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix

1:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

1:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

3:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

4:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

5:35 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

Nacht von Samstag auf Sonntag:

0:35 Uhr: „Warm Up – GP Australien“ auf Sky Sport Mix

1:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

3:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

4:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix

Bild: Imago