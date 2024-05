Das Titelrennen mit ManCity und Arsenal sowie Oliver Glasner mit Palace gegen ManUtd: Die Premier League live bei Sky

Die Titelkandidaten am Samstag: Arsenal gegen Bournemouth ab 13:20 Uhr, Manchester City gegen Wolverhampton Wanderers ab 18:20 Uhr

Crystal Palace gegen Manchester United mit ausführlicher Vorberichterstattung bei „Monday Night Football“ am Montag ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Sky zeigt von Freitag bis Montag neun Spiele des 36. Spieltags der Premier League live

Oliver Glasner konnte mit Crystal Palace einen Erfolgslauf starten und ist nach dem Unentschieden gegen Fulham in der vergangenen Woche seit vier Spielen ungeschlagen. Am kommenden Montag wartet auf den Österreicher und seine Mannschaft das nächste Highlight, wenn der englische Rekordmeister Manchester United bei den „Eagles“ zu Gast ist. Das Hinspiel konnte man noch unter Glasner-Vorgänger Roy Hodgson mit 1:0 für sich entscheiden. Ab 19:30 Uhr startet auf Sky Sport Premier League die ausführliche Vorberichterstattung zu dieser Partie bei „Monday Night Football“.

Das Titelrennen in der Premier League ist drei Spieltage vor Saisonende nunmehr ein Zweikampf. Liverpool hatte in den letzten Wochen wertvolle Punkte liegen gelassen. Mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal sind die Chancen auf den zweiten Premier League Titel von Jürgen Klopp massiv gesunken. Manchester City wiederum hat als Tabellenzweiter noch eine Partie in der Hinterhand (Nachholspiel gegen Tottenham am 14. Mai) und von daher aktuell die besten Karten im engen Titelrennen.

Beide Titelkandidaten haben am 36. Spieltag Pflichtaufgaben zu meistern. Der FC Arsenal spielt daheim gegen den Tabellenzehnten Bournemouth. Sky zeigt die Partie am Samstag live ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Premier League. Am frühen Abend möchte dann Manchester City im Heimspiel gegen den Tabellenelften Wolverhampton nachziehen – Sky zeigt das Spiel der Cityzens live ab 18.20 Uhr.

Einen Tag später kommt es zum „Match of the Week“ zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur. Es ist zugleich das vorletzte Heimspiel von Jürgen Klopp an der Anfield Road. Mit einem Sieg wollen sich die Reds eine Restchance erhalten, noch einmal ins Titelrennen einzugreifen. Die Spurs kämpfen noch auf einen Startplatz für die kommende Champions League Saison.

Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßt die Zuschauer:innen ab 17:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein. Sky überträgt das „Match of the Week” live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event. Die Partie können Sky Q Kund:innen zusätzlich in UHD genießen. Zudem gibt wieder auf Sky Sport 2 die Data Zone angeboten. Ob Ballbesitz, die meisten Pässe oder Torabschlüsse – Statistikfreunde können in der Data Zone alles live verfolgen.

Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt in Österreich auch zukünftig das Zuhause der Premier League. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 36. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag, 3.5.:

20:50 Uhr: FC Luton Town – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

Samstag, 4.5.:

13:20 Uhr: FC Arsenal – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: FC Burnley – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Sheffield United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Manchester City – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League

Sonntag, 5.5.:

14:50 Uhr: FC Chelsea – West Ham United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

14:50 Uhr: Brighton Hove & Albion – Aston Villa live auf Sky Sport 5

17:00 Uhr: “Match of the Week” FC Liverpool – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD (+ Data Center auf Sky Sport 2)

Montag, 6.5.:

20:50 Uhr: Crystal Palace – Manchester United live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport Austria 1

Bild: Imago