Das Topspiel zwischen Chelsea und Manchester City: Der 32. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Das „Match oft the Week“ zwischen Chelsea und Manchester City am Sonntag live ab 17 Uhr auf Sky Sport Premier League

Ebenfalls am Sonntag im Einsatz: Oliver Glasner mit Crystal Palace gegen Newcastle United ab 14:50 Uhr

Der FC Liverpool spielt bereits am Samstagabend gegen den FC Fulham – ab 18:20 Uhr live bei Sky

Kevin Danso ist mit Tottenham am Sonntag um 15 Uhr auswärts bei Sunderland gefordert

Den Abschluss des Spieltages machen am Montagabend Manchester United und Leeds – zu sehen bei Sky ab 19:30 Uhr

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Nach drei Wochen Pause kehrt die Premier League endlich wieder zurück und das mit einem richtigen Kracher: Manchester City muss nämlich am Sonntag auswärts in der englischen Hauptstadt bei Chelsea ran. Die Citizens wollen nochmals in das Rennen um die Meisterschaft eingreifen sind jedoch bei einem weniger absolvierten Spiel schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Chelsea hingegen möchte nächste Saison unbedingt wieder in der Champions League auflaufen, liegt aber schon sechs Zähler hinter Aston Villa auf Platz vier. Und auch die Form der beiden Teams spricht gegen die Londoner. Nur ein Sieg gelang dem Team von Trainer Liam Rosenior in den letzten sechs Premier League-Spielen. Die Mannschaft von Pep Guardiola hingegen ist in der Liga seit acht Duellen ungeschlagen, auch wenn zuletzt gegen die Abstiegskandidaten Nottingham und West Ham nicht gewonnen werden konnte. Fans sehen die Partie ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD.

Am Sonntagnachmittag ist auch Oliver Glasner mit Crystal Palace gefordert, und zwar gegen Newcastle United. Die letzte Partie der Eagles liegt schon fast einen Monat zurück, denn das Match gegen Manchester City am letzten Spieltag wurde verschoben. Die Gäste aus Newcastle legen bislang eine enttäuschende Premier League-Saison hin. Mit 42 Punkten stehen sie nur auf Rang zwölf, drei Zähler vor Crystal Palace. Zuletzt verlor das Team von Eddie Howe nach Führung mit 1:2 gegen den AFC Sunderland. Das Duell läuft live ab 14:50 Uhr bei Sky.

Ebenfalls um diese Zeit im Einsatz ist Kevin Danso mit Tottenham Hotspur. Die Hauptstädter bekommen es mit Sunderland zu tun und müssen dringend punkten. Nur ein einziges Pünktchen trennt die Spurs vom ersten Abstiegsplatz. Aufsteiger Sunderland hingegen könnte noch im Rennen um die internationalen Plätze mitmischen. Nur sechs Punkte fehlen auf den fünften Tabellenrang. Wer kann sich die wichtigen drei Punkte sichern? Die Antwort gibt es bei Sky Sport Premier League.

Der FC Liverpool ist schon am Samstag an der Reihe und empfängt an der heimischen Anfield Road den FC Fulham. Der amtierende Meister braucht dringend Punkte im Rennen um die Champions League-Qualifikation. Auf Rang vier fehlen fünf Zähler, doch von hinten machen Chelsea, Brentford und Everton mächtig Druck. Auch der dieswöchige Gegner hat nur fünf Punkte weniger auf dem Konto. In der Premier League warten die Reds seit Februar auf einen Sieg, unter anderem setzte es Anfang März eine Niederlage gegen das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton. Bei den Gästen läuft es hingegen besser. Drei Siege gab es in den letzten fünf Ligaspielen, am vergangenen Spieltag gewann Fulham mit 3:1 gegen Burnley. Holt sich Liverpool zuhause die wichtigen Punkte oder schickt Fulham die Reds noch weiter in die Krise? Das erfahren die Fans ab 18:20 Uhr live auf Sky Sport Premier League.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 32. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: West Ham United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Brentford – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Burnley – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 8

18:20 Uhr: FC Liverpool – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Crystal Palace – Newcastle United live auf Sky Sport 8

14:50 Uhr: AFC Sunderland – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Nottingham Forest – Aston Villa live auf Sky Sport Mix

17:00 Uhr: FC Chelsea – Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

19:30 Uhr: Manchester United – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Bild: Imago