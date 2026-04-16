Christian Ilzer trifft mit der TSG Hoffenheim auf Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer– ab 15:00 Uhr live bei Sky

Am Abend empfängt Eintracht Frankfurt RB Leipzig zum „Tipico Topspiel der Woche“ – ab 17:30 Uhr live bei Sky

Ebenfalls am Samstag ist Michael Gregoritsch mit dem FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen im Einsatz – ab 15:00 Uhr live bei Sky

Streame die Deutsche Bundesliga mit Sky X

Wien, 16. April 2026 – In der Deutschen Bundesliga steht der 30. Spieltag auf dem Programm. Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund sind am Samstag um 15:30 Uhr bei der TSG Hoffenheim gefordert. Die Gastgeber unter der Führung von Trainer Christian Ilzer sind nach vier Spielen ohne Sieg auf den sechsten Platz abgerutscht und brauchen dringend Punkte im Kampf um die Champions League-Plätze. Am vergangenen Spieltag gab es nur ein 2:2 gegen den FC Augsburg. Die Dortmunder rangieren weiterhin auf Platz zwei, mussten aber gegen Leverkusen die dritte Bundesliga-Niederlage der Saison hinnehmen. Holen sich die Kraichgauer den wichtigen Heimsieg oder kehrt der BVB wieder auf die Erfolgsspur zurück?

Zeitgleich ist auch Michael Gregoritsch mit dem FC Augsburg im Einsatz. Die Fuggerstädter sind zu Gast bei Bayer Leverkusen. Der ÖFB-Stürmer war beim 2:2 gegen Hoffenheim erfolgreich. Es war sein vierter Treffer in der Bundesligasaison. Die Werkself schob sich letzte Woche dank des Sieges gegen Dortmund auf Platz fünf vor. Vier Zähler fehlen auf den ersten Champions League-Platz. Gelingt Augsburg nach fünf Spielen wieder ein Sieg oder holt Leverkusen den dritten Sieg in Serie?

Das „Tipico Topspiel der Woche“ bestreiten diesen Samstagabend Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Die Frankfurter wollen Rang sieben festigen, der für die Conference League reichen könnte, während Leipzig um die Champions League-Qualifikation ringt. Am letzten Spieltag waren beide Teams erfolgreich. Die Hessen setzten sich mit 2:1 gegen Wolfsburg durch, Leipzig gewann mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach.

Das Freitagsspiel bestreiten die beiden Kellerkinder FC St. Pauli und der 1. FC Köln. Die Kiezkicker, die auf dem Relegationsplatz 16 liegen, verloren zuletzt mit 0:5 gegen die Bayern und sind seit fünf Spielen ohne Sieg. Den Kölnern hingegen gelang ein wichtiger 3:1-Sieg gegen Werder Bremen. Holt sich St. Pauli den wichtigen Dreier oder gelingt Köln ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt?

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: FC St. Pauli – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: SV Werder Bremen – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga und 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD und ab 17:45 Uhr im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Beitragsbild: Imago