Das Trainer-Duell zwischen Klopp und Glasner bei Liverpool gegen Crystal Palace: die Premier League live bei Sky

Das „Match of the Week” FC Liverpool gegen Crystal Palace am Sonntag ab 14:30 Uhr mit dem Sky-Experten Raphael Honigstein und Kommentator Toni Tomic – auch in UHD/HDR

FC Arsenal gegen Aston Villa im Anschluss ab 17:20 Uhr auf Sky Sport Premier League

Manchester City gegen Luton Town am Samstag ab 15:50 Uhr und FC Chelsea gegen FC Everton am Montagabend ab 20:50 Uhr jeweils auf Sky Sport Premier League

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle Spiele des 33. Spieltags der Premier League, neun davon live

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur bei Sky

Nach dem Duell mit Manchester City in der Vorwoche wartet an diesem Sonntag mit dem FC Liverpool der nächste Top-Gegner auf Oliver Glasner und Crystal Palace. Im Trainer-Duell mit Jürgen Klopp möchte der Österreicher für eine Überraschung sorgen und sich wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern. Der Traum Jürgen Klopps, sich mit einem Europapokal aus Liverpool zu verabschieden, rückt nach der gestrigen 0:3-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo in der Europa League in weite Ferne. Hingegen stehen die Chancen auf die englische Meisterschaft weiterhin gut, auch wenn der FC Liverpool zuletzt nicht über ein 2:2 bei Erzrivale Manchester United hinauskam. Aufgrund des Unentschiedens mussten die Reds die Tabellenführung an den FC Arsenal abgeben, die beiden Klubs sind jedoch punktgleich (71) und wollen am Sonntag im Titelkampf weiter anschreiben.

Liverpool legt vor und trifft im „Match of the Week” auf Crystal Palace mit Oliver Glasner. Ab 14.30 Uhr begrüßen Sky-Experte Raphael Honigstein sowie Kommentator Toni Tomic die Zuschauer:innen auf Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen.

Im Anschluss ist der FC Arsenal gefordert, welcher unter der Woche gegen den FC Bayern in der Champions League 2:2 spielte. Um Rang eins definitiv zu verteidigen, soll gegen Aston Villa ein weiterer Sieg folgen. Joachim Hebel kommentiert ab 17:20 Uhr die Partie.

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle Spiele des 33. Spieltags der Premier League, neun davon live. U. a. trifft der Tabellendritte – und ebenfalls Anwärter auf die Meisterschaft – Manchester City am Samstag ab 15:50 Uhr auf Luton Town. Der FC Chelsea und FC Everton runden den Spieltag am Montagabend ab 20:50 Uhr auf Sky Premier League ab. Die Partie Nottingham Forest gegen Wolverhampton Wanderers ist für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16.00 Uhr im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live zu sehen.

Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt in Österreich auch zukünftig das Zuhause der Premier League. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 33. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Newcastle United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Manchester City – Luton Town live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Burnley – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 7

16:00 Uhr: Nottingham Forest – Wolverhampton Wanderers im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

18:20 Uhr: AFC Bournemouth – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:30 Uhr: „Match of the week“ FC Liverpool – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 3 und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: West Ham United – FC Fulham live auf Sky Sport 5

17:20 Uhr: FC Arsenal – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

Montag:

20:50 Uhr: FC Chelsea – FC Everton live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Austria 1

