Das UEFA Champions League Finale FC Liverpool vs. Real Madrid mit Star-Gast Zlatko Junuzovic und dem Sky Experten Martin Stranzl live bei Sky Sport Austria

Am kommenden Samstag ist es soweit: Das große Finale der UEFA Champions League wartet mit dem Duell zwischen Jürgen Klopps Liverpool und Real Madrid mit David Alaba auf. Sky Sport Austria überträgt live aus dem Stade de France in Paris.





Die Reds um Sadio Mane, Mohamed Salah und Co. haben noch eine Rechnung mit dem weißen Ballett offen, verloren sie doch 2018 im Finale der Königsklasse mit 1:3 gegen die Madrilenen. Ein Jahr später konnte sich die Mannschaft von Jürgen Klopp den Titel sichern. Dieses Jahr will Liverpool seine starke Saison mit dem erneuten Triumph in der UEFA Champions League krönen und sich für die einstige Niederlage revanchieren. Für Rekordsieger Real Madrid steht der bereits 14. Titel auf dem Spiel. David Alabas Mannschaft faszinierte in dieser Saison mit unglaublichen Comebacks in jeder K.o.-Runde. Auf dem Weg ins Finale setzten sich die Spanier gegen niemand geringeren als das Starensemble von Paris St. Germain, Titelverteidiger Chelsea und Premier League Champion Manchester City durch.



Krönt sich das weiße Ballett mit Superstar Karim Benzema erneut zum Sieger oder gelingt Liverpool die Revanche? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky UHD. Moderatorin Constanze Weiss begrüßt ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Martin Stranzl, sowie Star-Gast Zlatko Junuzovic die Zuschauer:innen zum spannenden Fußball-Abend. Live vor Ort in Paris fangen Kommentator Martin Konrad und Field-Reporter Jörg Künne die Stimmung ein. Außerdem ist Marko Stankovic als Sky Analyse-Experte im Einsatz.

Das Finale der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:



FC Liverpool – Real Madrid ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky UHD



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Martin Stranzl

Star-Gast: Zlatko Junuzovic

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Kommentator: Martin Konrad

Field-Reporter: Jörg Künne

Bild: Imago