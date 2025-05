Das UEFA Champions League Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand live bei Sky

Das Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand am Samstag, den 31. Mai, ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 (mit Sky X das Finale live streamen)

Heimat der UEFA Champions League: Sky zeigt in Österreich auch in den kommenden Jahren 185 Spiele der Königsklasse inkl. dem Finale live

Aus 36 Teams wurden zwei. Am 31. Mai ist es so weit: Das große Duell um den UEFA Champions League Pokal steigt in München. Mit dabei Marko Arnautovic, der mit Inter Mailand in dieser Saison noch Chancen auf das Double hat.

Das UEFA Champions League Finale Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand live bei Sky

Nach dem Triumph über den FC Arsenal steht Paris Saint-Germain zum zweiten Mal nach 2020 im Finale der UEFA Champions League. Trainer Luis Enrique greift mit seinem Team nach dem ersten Titel in der Vereinsgeschichte. Doch dafür müssen sie Inter Mailand mit Marko Arnautovic bezwingen. Die Italiener setzten sich im Halbfinale nach zwei spektakulären Partien gegen den FC Barcelona durch und wollen zwei Jahre nach der Finalniederlage gegen Manchester City diesmal den Titel holen. Fans sehen das Finale am Samstag, den 31. Mai, live auf Sky Sport Austria 1.

Das Finale der UEFA Champions League live bei Sky:

Samstag, 31.5.:

20:00 Uhr: Paris Saint-Germain – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: Imago