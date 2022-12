Das Vorbereitungsprogramm aller Bundesligisten im Überblick

via

Sky Sport Austria

Ein Überblick über das vorläufige Vorbereitungsprogramm aller zwölf Bundesligisten vor dem Auftakt in die Frühjahrssaison am 10. Februar.

Red Bull Salzburg

Trainingsstart: 4. Jänner

Vorbereitung: 13. Jänner (18.00 Uhr, Bayern-Campus) gegen Bayern München, Trainingslager 14. bis 21. Jänner in Marbella, 16. Jänner gegen Sparta Prag, 20. Jänner gegen Karlsruher SC (beide Marbella)

* * *

SK Sturm Graz

Trainingsstart: 6. Jänner

Vorbereitung: Kurztrainingslager 12. bis 14. Jänner in Catez (SLO), Trainingslager 16. bis 27. Jänner in Belek, Kurztrainingslager 31. Jänner bis 2. Februar in Catez

* * *

LASK

Trainingsstart: 3. Jänner

Vorbereitung: 14. Jänner (14.00) gegen Vorwärts Steyr, 17. Jänner (14.00) gegen Kapfenberger SV, Trainingslager 19. bis 28. Jänner in Belek

* * *

Rapid Wien

Trainingsstart: 5. Jänner

Vorbereitung: 11. Jänner (17.30, Trainingszentrum Happel-Stadion) gegen Donaufeld, Trainingslager 14. bis 25. Jänner in Belek, 16. Jänner gegen Slask Wroclaw, 20. Jänner gegen FK Teplice, 24. Jänner Gegner offen (alle in Belek)

* * *

WSG Tirol

Trainingsstart: 3. Jänner

Vorbereitung: Trainingslager 9. bis 21. Jänner auf Malta, 11. Jänner gegen Slovan Liberec, 17. Jänner gegen AS Trencin (beide Malta)

* * *

Austria Klagenfurt

Trainingsstart: 5. Jänner

Vorbereitung: 14. Jänner (14.00) gegen VST Völkermarkt, 18. Jänner (17.00/beide Sportpark Klagenfurt) gegen WAC Amateure, Trainingslager 21. bis 28. Jänner in Moravske Toplice (SLO)

* * *

Austria Wien

Trainingsstart: 3. Jänner

Vorbereitung: 7. Jänner (15.00) gegen FavAC, 10. Jänner (15.00) gegen FC Brno, 13. Jänner (17.30, alle Trainingsplätze Generali Arena) gegen Traiskirchen, Trainingslager 15. bis 25. Jänner in Belek, 17. Jänner gegen Vasas FC, 20. Jänner gegen Schachtar Donezk, 23. Jänner gegen Partizan Belgrad, 27. Jänner (15.00) gegen Vienna, 3. Februar (15.00) gegen FAC

* * *

Austria Lustenau

Trainingsstart: 3. Jänner

Vorbereitung: Trainingslager 25. Jänner bis 1. Februar in Side (mit Testspielen)

* * *

Wolfsberger AC

Trainingsstart: 9. Jänner

Vorbereitung: Trainingslager 19. bis 29. Jänner in Marbella (mit Testspielen)

* * *

SCR Altach

Trainingsstart: 9. Jänner

Vorbereitung: 15. Jänner (14.00, St. Gallen) gegen FC St. Gallen, kein Trainingslager geplant

* * *

SV Ried

Trainingsstart: 3. Jänner

Vorbereitung: 14. Jänner Testspiel geplant, Trainingslager 17. bis 24. Jänner in Belek, 28. Jänner (11.00, Ried) gegen Vorwärts Steyr, 28. Jänner (14.30, Ried) gegen SKN St. Pölten

* * *

TSV Hartberg

Trainingsstart: 4. Jänner

Vorbereitung: 10. und 14. Jänner Testspiele geplant, 17. Jänner (15.00, Neuhofen/Ybbs) gegen SKU Amstetten, 20. Jänner (Hartberg) gegen SKN St. Pölten, Trainingslager 23. bis 27. Jänner in Catez, 27. Jänner (Catez) gegen NK Bravo. Trainingslager 30. Jänner bis 3. Februar in Moravske Toplice, 4. Februar (14.00, Hartberg) gegen Spartak Trnava

GEPA