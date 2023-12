Das war das „Students Go West“-Soccer Showcase 2023 in Wien

44 Spieler zeigten am 16. Dezember 2023 ihr Können beim 2. College Soccer Showcase von „Students Go West“ im Sportcenter Donaucity. Dabei sahen den Fußballern, die bei Vereinen von der 2. Liga bis zur 2. Landesliga spielen, gleich zehn Coaches von US-amerikanischen Universitäten auf die Beine. Das Ziel der Kicker ist es ein Sportstipendium auf einem US-College zu bekommen.

Nach sechs Spielen gab es zahlreiche Gespräche zwischen den Coaches und den Spielern, in denen die Möglichkeiten für ein Stipendium ausgelotet wurden. „Das Event war ein voller Erfolg. Es gab sehr viele gute Gespräche und mich hat es auch gefreut, dass viele ehemalige Sportler, die über uns in den USA waren, beim Showcase zuschauen waren“, zog Students Go West-Co Founder Fabio Rumpler ein positives Fazit. Der nächste Schritt für die Sportler ist es nun ein passendes Angebot einer Uni zu bekommen.

Obwohl die Agentur in den letzten Jahren schon vielen österreichischen Sportlern zu Stipendien verhelfen konnte, ist das kein Selbstläufer: „Ich schätze rund ein Drittel der Spieler werden beim Showcase von den Trainern vor Ort angesprochen. Für den Rest gibt es noch die Möglichkeit, dass sie über den Livestream den über 200 Colleges in den USA mitverfolgen, entdeckt werden.“

Im Moment sind rund 100 Studenten über die Agentur „Students Go West“ in den Vereinigten Staaten. Diese Zahl soll sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen, wenn es nach Rumpler geht: „Wir planen im Jahr 2024 weitere 50 bis 60 Studenten in die USA zu bringen.“

Alle Infos gibt es unter studentsgowest.com

Bild: zVg