Für Hansi Flick und seinen FC Barcelona ist der Traum vom Champions-League-Triumph beendet. Der Trainer lobt die Leistung seiner Mannschaft beim 2:1-Sieg bei Atletico Madrid, der nicht zum Weiterkommen reicht. Der Unparteiische steht in der Kritik. Barca-Stürmer Raphinha wettert gegen den Schiedsrichter, auch die Sportzeitungen aus Barcelona kritisieren Referee Clement Turpin.

Wir müssen einiges besser machen, aber die Mannschaft hat alles gegeben. Ich bin wirklich dankbar für das, was ich gesehen habe. Wir haben ein fantastisches Spiel gemacht“, betonte Flick nach dem 2:1-Sieg in Madrid. Er finde zwar, dass Barca erneut den Einzug unter die besten Vier verdient gehabt hätte, „aber wir müssen das Ergebnis akzeptieren“, sagte der 61-Jährige.

Stürmerstar Raphinha sah es anders. „Das war Diebstahl“, wetterte der Brasilianer gegen den Unparteiischen, der Barcas Eric Garcia nach einem Foul an Alexander Sörloth vom Platz gestellt hatte, aber auf der anderen Seite Barca nach einem Schubser gegen Dani Olmo nicht auf Strafstoß entschieden hatte.

Schon nach dem 0:2 im Hinspiel hatten sich die Katalanen benachteiligt gefühlt, als ihnen nach einem Handspiel im Strafraum ein klarer Elfmeter verwehrt worden war.