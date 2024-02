„Das war geisteskrank geklärt“: Netz feiert Danso nach Mega-Grätsche

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso glänzt beim 0:0 von RC Lens gegen den SC Freiburg im K.o. Playoff-Hinspiel der UEFA Europa League mit einer Monster-Grätsche. Das Netz feiert den 25-Jährigen für seine Rettungsaktion.

Danso warf sich beim Remis in Lens in die Angriffe der Freiburger. Die bemerkenswerteste Rettungstat gelang dem Verteidiger nach einer knappen Stunde, als er ein sicher geglaubtes Tor von Maximilian Eggestein mit einem Tackling auf der Linie verhinderte.

Danso trat in der ersten Halbzeit auch offensiv in Erscheinung, fing sich jedoch auch eine Gelbe Karte ein und wird das Rückspiel in einer Woche gesperrt verpassen.

Das war geisteskrank geklärt von Kevin Danso ach du Kacke #LensFreiburg — Patric (@gpatric10) February 15, 2024

Danso ist so ein Vieh. Hoffentlich wird Alaba fit für EM. Das wäre so geisteskrank. Aber Lienhart ist auch gut. Generell ist die österreichische IV sehr gut aufgestellt. Alaba, Lienhart, Danso, Baidoo, Daniliuc… — Marvin🇦🇹🇰🇪🇻🇦 (@meincrazyleben) February 15, 2024

40 000 spectateurs la voyaient déjà au fond. Un seul a cru au sauvetage impossible, c’est Kevin Danso. — SO FOOT (@sofoot) February 15, 2024

Le match de Danso : pic.twitter.com/0VENXuycj7 — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) February 15, 2024

Le sauvetage de Danso pic.twitter.com/RxL04cD6wi — Lucas (@Lucas_ay28) February 15, 2024

Kevin Danso krasser Typ — Markus😎 (@r0senbergUltra) February 15, 2024

Danso vient de faire une Samba à Nantes. Il vient de sauver un but tout fait. #RCLens — Laurent Mazure (@Laurentmazure) February 15, 2024

DANSO EST MONSTRUEUX !!!!!#RCLSCF — ABDUKODIR KHUSANOV (@opendaninho) February 15, 2024

Zum Glück ist Danso nächste Woche gesperrt. Danso war heute brutal gut! #RCLSCF #SCF — Moe (@scfmoe) February 15, 2024

Monstre Danso — MB Akashi (@ItachiMathys) February 15, 2024

DANSO WTF — ᴶᵁᴳᴬᴰᴼᴿ🦇 (@Jugador2fr) February 15, 2024

Tatar lobt Danso: „Hat sich enorm entwickelt“

Bild: Imago