Das Warten hat ein Ende: Jackson wechselt zum FC Bayern

Die Transfer-Posse ist beendet: Die Bayern bekommen einen neuen Stürmer. Nicolas Jackson wechselt per Leihe vom FC Chelsea zum FC Bayern. Das haben die Münchner am Montagabend offiziell bestätigt.

Die Bayern haben sich zudem eine Kaufoption gesichert, die unter gewissen Bedingungen (einer bestimmten Anzahl an Einsätzen) verpflichtend werden kann. Der 24-Jährige erhält die Nummer 11.

Die Leihgebühr beträgt nach Sky Sport Informationen 16,5 Millionen Euro. Wenn die Kaufpflicht greift, kommen 65 Millionen Euro on top. Chelsea bekommt dann noch eine Weiterverkaufsklausel. Jackson würde im Falle einer festen Verpflichtung einen Vertrag bis 2031 kommen. Das Gehalt beläuft sich auf bis zu 14 Millionen Euro brutto, wenn alle Boni greifen.

Jacksons Berater Ali Barat sagte zuvor exklusiv zu Sky Sport: „Ja, es stimmt, wie Sky berichtet hat. Der Deal war gestern Abend geplatzt. Seit heute verhandeln die Vereine wieder. Wir hoffen auf eine Lösung, denn Nicolas Jackson ist bereit für den FC Bayern. Wir kämpfen bis zum Ende für diesen Deal.“

Diese Lösung wurde nun gefunden: Jackson wechselt nach München.

(sport.sky.de) / Bild: Imago