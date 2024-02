Das 342. Wiener Derby mit der „Sky Next Generation“ Übertragung live & exklusiv bei Sky

„Sky Next Generation“: Live-Übertragung für Kids am Sonntag beim Wiener Derby ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Die Kinderreporter:innen Nico (13), Gabriel (11) sowie Kamerakind Laura (11) begleiten den Bundesliga-Hit vor Ort

Vater & Sohn am Taktik-Board: Sky Analyse-Experte Marko Stankovic holt sich Unterstützung von Sohn Fabio (13)

Die „reguläre“ Übertragung mit Sky Experte Hans Krankl in Hütteldorf ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor ab 13:30 Uhr WSG Tirol – SK Sturm und Austria Klagenfurt – Blau-Weiß Linz exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Samstag ab 16:00 Uhr Salzburg – Austria Lustenau, LASK – WAC und SCR Altach – TSV Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten im Studio: Marc Janko & Analyse-Experte Alfred Tatar am Samstag sowie Peter Stöger & Analyse-Experte Marko Stankovic am Sonntag

Spannendes Duell um die Meistergruppe beim Wiener Derby: Am kommenden Sonntag wartet dabei zusätzlich die eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung bei SK Rapid gegen Austria Wien auf die Sky Seher:innen.

Sky Next Generation – die Live-Übertragung für Kids bei SK Rapid gegen Austria Wien am Sonntag

Im Rahmen des Derbys SK Rapid gegen Austria Wien wird mit „Sky Next Generation“ zum dritten Mal in Österreich eine eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung produziert. Den Liga-Hit zwischen SK Rapid und der Wiener Austria werden dabei Nico (13 Jahre) und Gabriel (11 Jahre), sowie Kamerakind Laura (11 Jahre) vor Ort begleiten. Zudem wird die Partie von Fabio (13 Jahre) gemeinsam mit seinem Vater, dem Sky Analyse-Experten Marko Stankovic, analysiert. Unterstützt werden die Kinder von Kommentator Otto Rosenauer & Field-Reporter Michael Ganhör. Los geht’s am Sonntag um 16:15 Uhr auf Sky Sport Austria 2. Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuschauenden an den Bildschirmen. Es folgt eine vielseitige Pre-Match Show mit Rubriken, die insbesondere Kinder ansprechen. Dabei gibt es unter anderem zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen und Bilder aus der Kinder-Perspektive. Grafische Elemente in „Comic Style“ sind perfekt auf das junge Publikum zugeschnitten und sorgen für den passenden Rahmen.

Das Wiener Derby mit Sky Experte Hans Krankl in Hütteldorf live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die „reguläre“ Übertragung des brisanten Duells der Erzrivalen gibt es am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Dabei steht für beide Teams einiges auf dem Spiel. Die Hütteldorfer wollen endlich den ersten Derby-Heimsieg im Allianz Stadion feiern und können einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen. Die Veilchen sind nach zwei Siegen nur einen Punkt hinter dem Rivalen auf Platz sieben und wollen ebenfalls in die Top-6. Beim 342. Wiener Derby ist Sky Experte Hans Krankl vor Ort in Hütteldorf.

Der Bundesliga-Sonntag beginnt bereits ab 13:30 Uhr mit einer Zweier-Konferenz. Dabei will der SK Sturm bei der WSG Tirol weiterhin am Spitzenreiter aus Salzburg dranbleiben. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Außerdem trifft Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 auf Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Die beiden Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Kann Salzburg vorlegen? Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Den Auftakt zur 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga macht am Samstag ab 16:00 Uhr eine Dreier-Konferenz. Dabei empfängt Tabellenführer Salzburg das Tabellenschlusslicht Austria Lustenau. Können die Mozartstädter das Lustenauer Abwehr-Bollwerk knacken und in der Tabelle vorlegen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In Linz trifft der LASK auf den WAC. Die Kärntner haben noch Chancen auf die Meistergruppe und möchten wie im Hinspiel drei Punkte gegen die Sageder-Elf holen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem muss der TSV Hartberg zum SCR Altach. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 24. Februar 2024

16:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

CASHPOINT SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 25. Februar 2024

13:30 Uhr:

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:15 Uhr:

Sky Next Generation: SK Rapid – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

16:30 Uhr:

SK Rapid – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1