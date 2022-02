„Das wird nicht angeschaut“ – Nuhiu-Kritik nach aberkanntem Tor

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach wartet nach der 0:2-Niederlage gegen die Admira weiter auf das erste Liga-Tor im Jahr 2022. Das Tabellenschlusslicht war gegen die Admira knapp an einem Treffer dran, einmal landete der Ball sogar im Netz, doch das Schiedsrichterteam um Andreas Heiß entschied auf ein Foul von Atdhe Nuhiu im Luftzweikampf gegen Admira-Torhüter Andreas Leitner.

„Ich glaube, dass das nicht zu pfeifen ist“, sagte Nuhiu im Sky-Interview und fügte nach einem Blick auf die TV-Bilder an: „Also bitte, der Tormann ist nicht einmal im Fünfer. Dass der Schiedsrichter das so gesehen hat, ist okay, aber wir warten hier die ganze Zeit auf VAR-Entscheidungen, da muss man sich das halt auch anschauen und das wird nicht angeschaut.“ Der 32-jährige Stürmer kritisierte, dass Heiß darauf verzichtete, sich die Szene noch einmal auf dem VAR-Monitor anzusehen, zuvor bei der Elfmeter-Entscheidung zugunsten der Admira jedoch schon.