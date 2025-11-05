Das WM-Titelrennen – vier Strecken, drei Fahrer, ein Ziel

Das Titelrennen in der Formel-1-WM biegt auf die Zielgerade ein. Sao Paulo, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi bilden die Bühne für den großen Endspurt.

104 Punkte lag der vierfache Weltmeister Max Verstappen schon zurück, 68 davon hat er inzwischen aufgeholt. Was spricht für den Titelverteidiger, was für Oscar Piastri und was für den aktuellen WM-Leader Lando Norris?

Verstappens faszinierende Aufholjagd erlitt mit Platz drei zuletzt in Mexiko einen leichten Dämpfer. Dennoch kam der Dominator der letzten Jahre der Spitze erneut vier Punkte näher. Seit seinem Heimrennen in den Niederlanden machte der Red-Bull-Star in knapp zwei Monaten an sechs Rennwochenenden 68 Punkte wett. Nur 36 Zähler trennen ihn noch von Platz eins. Vier Grands Prix und zwei Sprintrennen stehen noch aus, insgesamt sind maximal 116 Punkte zu vergeben.

Den Großen Preis von Brasilien seht ihr live auf Sky Sport F1 – holt euch jetzt Sky Stream!

Lando Norris, 357 Punkte

Auch wenn Lando Norris in Mexiko mit seinem sechsten Saisonsieg ein starkes Zeichen setzte: McLaren spürt den Gegenwind. Spätestens am 7. Dezember wird sich zeigen, ob Norris seine Selbstzweifel im Griff behält. Viele hatten den Briten im Titelkampf schon abgeschrieben. Nicht schnell genug, nicht konstant genug, zu fehleranfällig – so lautete das Urteil. Doch in Mexiko löste er mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg seinen Stallrivalen Piastri nach 189 Tagen an der Spitze der WM-Wertung ab.

Der Engländer hat seinem zwei Jahre jüngeren Teamkollegen im Titelkampf vor allem eines voraus: Erfahrung im direkten Duell mit Verstappen. Bereits im vergangenen Jahr versuchte Norris, den Niederländer (vergeblich) zu stoppen. Zuletzt nutzte er die Freiheit, die ihm McLaren gewährt: Freie Fahrt für beide, eine klare Nummer eins gibt es nicht. Im teaminternen Duell spricht derzeit mehr für Norris als für Piastri – und das nicht nur, weil der Brite für ein britisches Traditionsteam fährt.

Oscar Piastri, 356 Punkte

Piastri ist der Jüngste im Titelkampf. Der 24-Jährige fährt erst seine dritte Formel-1-Saison. Ausgebildet bei Renault, startete er schließlich mit McLaren in die Königsklasse. Höchstpersönlich dementierte er damals, mit erst 21 Jahren, via soziale Netzwerke eine Mitteilung der Franzosen über ein angebliches Engagement – ein Vorgeschmack auf seine Entschlossenheit.

Mit sieben Siegen hat Piastri aktuell die meisten Grands Prix des Titelkampf-Trios gewonnen. Doch seit Monza, jenem Rennen, in dem er auf Anweisung seines Kommandostands Norris überholen durfte, läuft es nicht mehr rund. Kein Sieg, kein Podestplatz in den letzten vier Rennen. Piastri macht Fehler, kombiniert mit seiner Schwäche im Qualifying spricht momentan wenig für den Australier.

Max Verstappen, 321 Punkte

Die Fakten: 28 Jahre alt, elfte Formel-1-Saison, Weltmeister 2021, 2022, 2023 und 2024, 68-maliger Grand-Prix-Gewinner. Lange schien der Traum vom fünften Titel in Serie geplatzt, doch Verstappen hat sich zurückgekämpft. Das Engagement von Laurent Mekies – ein Ingenieur mit Blick fürs Wesentliche – anstelle des mächtigen Teamchefs Christian Horner veränderte das Klima bei Red Bull spürbar. Sechs Podestplätze in den letzten sechs Rennen, darunter vier Siege, sprechen für Verstappen.

Noch aber kann der Titelverteidiger nicht aus eigener Kraft wieder Weltmeister werden. Er ist auf Schützenhilfe von Mercedes oder Ferrari angewiesen – oder darauf, dass sich die McLaren-Fahrer gegenseitig Punkte wegnehmen. Klar ist, Verstappen verfügt im WM-Duell mit den McLaren über einen Erfahrungsvorteil. Das kommende Sprint-Wochenende in Sao Paulo dürfte die nächste Richtmarke im Titelrennen setzen.

(APA)

Bild: Imago