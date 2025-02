Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Sonntag das Hammer-Spiel Salzburg gegen den SK Sturm, ab 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag die Spiele Austria Klagenfurt – LASK und Blau-Weiß Linz – WSG Tirol live & exklusiv bei Sky

Das Duell Rapid gegen Altach am Samstag ab 17:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Samstag die Spiele Hartberg – WAC sowie GAK 1902 – Austria Wien live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten im Studio: Peter Stöger am Samstag, Andreas Herzog & Marc Janko am Sonntag

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Salzburg empfängt am Wochenende Meister Sturm Graz. Schafft es die Elf von Thomas Letsch, den Abstand zum Tabellenführer zu verkürzen? Währenddessen geht der Kampf um die Top sechs in die nächste Runde. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Kracher Salzburg – SK Sturm live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag bittet Red Bull Salzburg den SK Sturm zum Tanz in der Mozartstadt. Die Bullen wollen sich mit einem Sieg gegen die Wiener Austria im Gepäck für die 0:5 Klatsche im Hinspiel revanchieren. Die Blackies können dagegen mit einem Erfolg den Vorsprung auf die Salzburger weiter ausbauen. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor empfängt Austria Klagenfurt den LASK. Die Linzer, die mit einem Sieg über Rapid am letzten Wochenende wichtige Punkte im Kampf um die Top sechs sammeln konnten, wollen erneut voll anschreiben. Ob das gelingt, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit kämpft auch Blau-Weiß Linz um wichtige Punkte kurz vor Ende des Grunddurchgangs. Der Stahlstadtklub empfängt zu Hause die WSG, die am letzten Spieltag ein furioses 3:3 gegen den WAC erringen konnte. Diese Begegnung ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 13:30 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und die Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko die Zuseher:innen auf die Sonntags-Matches der ADMIRAL Bundesliga ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für die Partie Salzburg – SK Sturm startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Rapid gegen Altach am Samstag live & exklusiv bei Sky



Am Samstag empfängt der SK Rapid den Tabellenletzten aus Altach. Die Hütteldorfer, die sich aktuell in einer Negativserie befinden, wollen den Abwärtstrend stoppen. Allerdings reisen die Altacher nach zwei Erfolgserlebnissen mit neuem Selbstvertrauen nach Wien. Wer dieses Duell für sich entscheidet, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig geht es die Wiener Austria in Graz gegen den GAK. Die Veilchen wollen nach der Niederlage gegen Salzburg wieder zurück auf die Erfolgsspur finden und an Tabellenführer Sturm dranbleiben. Ob ihnen das gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Zudem empfängt Hartberg den WAC. Die Steirer benötigen drei Punkte, um an den Top sechs dranzubleiben, während die Kärntner weiterhin die Bundesliga aufmischen wollen. Fans sehen dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:15 Uhr begrüßen Moderator Marko Stankovic und die Sky Experte Peter Stöger die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Samstag, 1. März 2025

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

SK Rapid – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Peter Stöger

Sonntag, 2. März 2025

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

SK Austria Klagenfurt – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog & Marc Janko

Bild: GEPA