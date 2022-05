Das zweite Final-Serien-Duell zwischen den Swans Gmunden und BC Vienna HEUTE LIVE auf Sky Sport Austria

via

Das zweite Spiel der Final-Serie zwischen den Swans Gmunden und BC Vienna am Donnerstag ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Experte Markus Pargfrieder ist als Co-Kommentator im Einsatz

Roland Streinz moderiert und Carl-Michael Drack begleitet die Partie als Kommentator

Johannes Brandl fängt als Field-Reporter die Stimmen ein

Vorteil BC Vienna! Die Wiener setzten sich in Spiel eins der Final-Serie der win2day Basketball Superliga mit 83:63 gegen die Swans Gmunden durch. Die Oberösterreicher wollen am morgigen Donnerstag in der zweiten Partie kontern und ihren Homecourt-Vorteil nutzen. Bei der Niederlage im ersten Duell hielten die Swans bis zur Halbzeit stark dagegen, ehe der BC Vienna einen Gang zulegte und im dritten Viertel für die Vorentscheidung sorgte. Zeigen die Wiener auch im zweiten Spiel ihre Dominanz oder schlagen die Swans vor heimischem Publikum zurück? Die Antwort gibt es ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Markus Pargfrieder begleitet die Partie neben Carl-Michael Drack als Co-Kommentator, Roland Streinz ist als Moderator im Einsatz und Field-Reporter Johannes Brandl fängt die Stimmen ein.

Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:

Donnerstag, 26. Mai 2022

18:45 Uhr

Swans Gmunden – BC GGMT Vienna, live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Roland Streinz

Kommentator: Carl-Michael Drack

Sky Experte: Markus Pargfrieder

Field-Reporter: Johannes Brandl

