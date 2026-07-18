Die Nachfolge von Didier Deschamps bei der französischen Nationalmannschaft ist längst geregelt: Zinedine Zidane übernimmt. Laut eines Berichts der französischen Sportzeitung L’Equipe steht nun fest, wann der Amtsantritt des ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspielers sein soll. Demnach wird der 54-Jährige am 1. September offiziell als neuer Trainer von „Les Bleus“ vorgestellt.

Damit übernimmt einer der größten Namen des französischen Fußballs das Nationalteam. Zidane führte Real Madrid als Trainer unter anderem zu drei Champions-League-Titeln in Serie und galt seit Jahren als Wunschkandidat für den Posten.

Zidane-Debüt wohl in der Türkei

Sein erstes Spiel als Frankreich-Trainer steigt am 25. September. Gegner ist die Türkei. Die Partie findet im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.

Nur eine Woche später folgt das Heimdebüt. Am 2. Oktober empfängt Frankreich die italienische Nationalmannschaft im Stade de France.