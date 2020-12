David Gugganig: “Wir hätten viel höher führen können”

via

Die WSG Tirol sichert sich mit einem 4:1-Heimsieg drei Punkte gegen den Europa-League Teilnehmer WAC und nähert sich damit einem fixen Platz in der oberen Hälfte der Tipico Bundesliga.

Mit aktuell 14 Punkten in der Tabelle hat WSG-Verteidiger David Gugganig sichtlich Spaß in Wattens: “Es macht derzeit unglaublich viel Spaß: jedes Training, jedes Spiel. Wir entwickeln uns immer weiter. Jeder traut sich kicken. Es macht einfach Spaß jetzt hier zu spielen.”

Im Sky Interview bleibt Gugganig dennoch kritisch und passt seine Erwartungen an die Mannschaft an die bisher gute Saison an.

