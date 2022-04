via

via Sky Sport Austria

Der spanische Tennisprofi Alejandro Davidovich Fokina ist nach seinem Sieg über den Weltranglistenersten Novak Djokovic ins Endspiel des Sandplatzmasters von Monte Carlo gestürmt.

Der 22-Jährige gewann im Halbfinale gegen Grigor Dimitrow (Bulgarien) 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 und greift zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere nach einem Titel auf der ATP-Tour. Davidovich Fokina hatte in der zweiten Runde überraschend den Serben Djokovic in drei Sätzen geschlagen.

(SID)/Bild: Imago