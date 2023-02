Davis Cup: Begegnungen gegen Kroatien stehen fest

via

Der Niederösterreicher Dennis Novak eröffnet am Samstag (14.00 Uhr) in Rijeka den Davis-Cup-Länderkampf gegen Kroatien gegen Borna Coric. Im Anschluss spielt Dominic Thiem gegen Borna Gojo. Dies ergab die Auslosung am Freitag im Stadtmuseum von Rijeka.

Samstag (14.00 Uhr):

Borna Coric – Dennis Novak

Borna Gojo – Dominic Thiem

Sonntag (13.00 Uhr)

Ivan Dodig/Nikola Mektic – Alexander Erler/Lucas Miedler

Coric – Thiem

Gojo – Novak

Der Sieger des Länderkampfs spielt im September in der Finalrunde, der Verlierer ebenfalls im Herbst gegen den Abstieg.

