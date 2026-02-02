Sky-Info: Durchbruch im Upamecano-Poker

Durchbruch im Poker! Dayot Upamecano wird nach Sky Sport Informationen seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig bis 2030 verlängern.

Das neue Arbeitspapier wird noch in dieser Woche unterschrieben. Das enthüllte Transfer-Experte Florian Plettenberg am Montagabend im Rahmen der Deadline-Day-Sendung live im TV bei Sky Sport. Der neue Kontrakt beinhaltet zudem eine saftige Signing-Fee im zweistelligen Millionen-Bereich sowie eine Ausstiegsklausel, die ab Sommer 2027 greifen kann und etwa 65 Millionen Euro beträgt. Sky Sport hatte bereits in Transfer Update – die Show enthüllt, dass die Bayern rund um den Deadline Day Klarheit haben möchten. Upamecano spielt seit 2021 für den deutschen Rekordmeister, sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Hamann: “Armutszeugnis für den Verein!“ – pikantes Detail im Upa-Poker enthüllt

Sportvorstand Max Eberl hatte am Samstag bei Sky Sport gesagt: „Natürlich ist es so, das ist auch völlig klar: Jetzt muss irgendwann eine Entscheidung her.“

Auch Uli Hoeneß meldete sich am Sonntag mit deutlichen Worten zu Wort: „Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen. Über dieses Verhalten bin ich entsetzt“, sagte er im kicker.

