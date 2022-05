De Bruyne Spieler der Saison in der Premier League

Der belgische Fußball-Nationalspieler Kevin De Bruyne von Tabellenführer Manchester City ist zum Spieler der Saison in der Premier League gewählt worden. Das gab die Liga am Samstag bekannt.

Für den 30-jährigen Mittelfeldspieler ist es die zweite Auszeichnung nach der Saison 2019/20. De Bruyne erzielte in dieser Spielzeit bisher 15 Tore und leistete sieben Assists in 29 Ligaspielen.

„Es gibt so viel Qualität in der Premier League und es ist eine Freude, mit so vielen anderen großartigen Spielern nominiert zu werden, die unglaubliche Saisons für ihre Vereine gespielt haben“, sagte De Bruyne. Mit einem Sieg in der letzten Runde am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Aston Villa könnte ManCity um Trainer Pep Guardiola wie schon in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Premier League fixieren und im spannenden Titelrennen vor Liverpool bleiben.

(APA) / Bild: Imago