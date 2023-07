De Gea & Szczesny kein Thema! Neuer Torhüter auf Bayern-Liste

Das Torwart-Karussell beim FC Bayern dreht sich immer weiter: Prominente Namen werden gehandelt, doch nach Sky Infos ist einzig ein spanischer Nationaltorhüter ein neuer Kandidat beim deutschen Rekordmeister.

Dabei handelt es sich um David Raya vom FC Brentford. Der 27-Jährige (zwei Länderspieler für Spanien) spielt seit 2019 für den Premier-League-Klub und absolvierte in der vergangenen Saison alle 38 Spiele. Dabei kassierte er 46 Gegentore und spielte zwölf Mal zu Null. Für die Münchner käme derzeit aber nur eine Leihgeschäft infrage.

An der Säbener Straße waren zuletzt auch andere prominente Namen im Umlauf wie David de Gea (vereinslos) oder Wojciech Szczesny (Juventus). Nach Sky Infos sind die beiden Routiniers aber kein Thema beim FC Bayern.

Sommer erhält keine Freigabe für Inter-Wechsel

Fakt ist: Das Torwart-Thema hält den FCB weiter auf Trab. Während Alexander Nübel am Dienstag zum VfB Stuttgart verliehen wurde, arbeitet Manuel Neuer eifrig an seinem Comeback. Allerdings wird er nach Sky Infos zum Saisonstart gegen Werder Bremen am 18. August noch nicht einsatzbereit sein.

Yann Sommer, die derzeitige Nummer eins, will weiterhin zu Inter Mailand wechseln, erhält von den Münchnern aber noch keine Freigabe.

