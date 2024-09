De Ligt trifft bei souveränem Auswärtssieg von Manchester United

Manchester United feiert in der 4. Runde der Premier League einen 3:0-Auswärtssieg gegen den FC Southampton.

Dabei haben die Gastgeber die große Chance per Elfmeter in Führung zu gehen, doch Andre Onana im Tor der Gäste pariert den schwach geschossenen Strafstoß. Fast im Gegenzug ist es dann Neuzugang De Ligt (35.), der Manchester United in Führung köpft.

Weitere Treffer von Marcus Rashford (41.) und Alejandro Garnacho (90.) sorgen für den 3:0-Emdstand. Es ist damit erst der zweite Sieg im vierten Spiel für die Mannschaft von Erik ten Hag.

De Ligt trifft per Kopf:

Bild: Imago