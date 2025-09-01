Deadline Day 2025 HEUTE LIVE! – alles zum Transferfinale
Vom 1. Juli bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet. In diesem Zeitraum können sich die Klubs mit neuen Spielern verstärken. Hier findest Du alle Infos zum Deadline Day.
Wann ist das Transferfenster im Sommer 2025?
Für u.a. die Deutsche Bundesliga hat die Sommer-Transferperiode am Dienstag, den 1. Juli 2025, geöffnet und wird am Montag, den 1. September enden. Sky Sport überträgt das große Transfer-Finale, den sogenannten Deadline Day, am 1. September ab 9:00 Uhr wie gewohnt live auf Sky Sport News, skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App!
Die Transferfenster in Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien im Überblick
- Transferfenster Bundesliga, Deutschland
Schließt: Montag, 1. September 2025, 20 Uhr
- Transferfenster Premier League, England
Schließt: Montag, 1. September 2025, 19 Uhr (BST) / 20 Uhr (MESZ)
- Transferfenster Ligue 1, Frankreich
Schließt: Montag, 1. September 2025, 20 Uhr
- Transferfenster Serie A, Italien
Schließt: Montag, 1. September 2025, 20 Uhr
- Transferfenster La Liga, Spanien
Schließt: Montag, 1. September 2025, 20 Uhr
- Transferfenster ADMIRAL Bundeliga, Österreich
Schließt: Samstag, 6. September 2025
- Transferfenster Schweiz
Schließt: Dienstag, 9. September 2025
- Transferfenster Saudi-Arabien
Schließt: Mittwoch, 10. September 2025
- Transferfenster Türkei
Schließt: Freitag, 12. September 2025
Was ist der Deadline Day?
Am 1. September schließt das Transferfenster in Deutschland. Auf skysport.de und in der Sky Sport App verpasst ihr am Deadline Day nichts. Alle Transfers, Gerüchte und Einordnungen findet ihr bei uns. Die Transferexperten Florian Plettenberg, Philipp Hinze und Patrick Berger informieren Euch dabei ebenfalls rund um die Uhr.
Sky Sport News berichtet von 9 Uhr morgens den ganzen Tag über bis abends zum Transferschluss topaktuell und umfassend vom großen Transfer-Endspurt. Deutschlands einziger Sportnachrichtensender Sky Sport News ist mit seinen Reportern LIVE vor Ort und erstrahlt wie jedes Jahr am Deadline Day ganz in Gelb. Unter anderem wird es Exklusivinterviews geben und am Abend findet die Sendung „Transfer Update – die Deadline Day Show“ statt.
Sky Reporter vor Ort und Gäste im Studio
Sky Sport News ist beim Transfer-Finale ab 9 Uhr live auf Sendung. Am Deadline Day laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Hier begrüßen die Moderatoren über den Tag hinweg zahlreiche Gäste und schalten regelmäßig zu unseren Sky Reportern.
(skysport.de)
Beitragsbild: © Sky