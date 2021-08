„Deadline Day – das Original“: der Transfer-Countdown am Dienstag live auf Sky Sport News

Sky Sport News berichtet den ganzen Tag umfassend vom letzten Tag der Sommer-Transferperiode

Didi Hamann ab 18:30 Uhr zu Gast, darüber hinaus werden René Adler, Raphael Honigstein und Vertreter der Vereine über den Tag hinweg live zugeschaltet

Die Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Max Bielefeld sind nonstop im Einsatz und informieren die Fans rund um die Uhr

„Matchplan“-Moderator Jan Henkel analysiert am Nachmittag die Bundesliga-Kader, die Neuzugänge und mögliche Formationen

Lionel Messi verlässt Barcelona in Richtung Paris, Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück, Jadon Sanchos Zeit beim BVB geht zu Ende und mit Romelu Lukaku und Jack Grealish wechseln zwei Spieler für eine Ablöse von jeweils über 100 Millionen Euro den Arbeitgeber – das aktuelle Transferfenster hat schon viel geboten. Doch mit Kylian Mbappé und dessen spekuliertem Wechsel zu Real Madrid steht der potenziell größte Transfer noch aus. Auch die Gerüchte um einen Wechsel von Marcel Sabitzer zu den Bayern halten sich hartnäckig.

Darüber hinaus sind auch in der Deutschen Bundesliga noch weitere Fragen offen: Bleibt Erling Haaland sicher in Dortmund? Kommt Callum Hudson-Odoi zum BVB? Kann Filip Kostic seinen Abgang bei Eintracht Frankfurt forcieren? Legt der VfB Stuttgart nach den schweren Verletzungen von Sasa Kalajdzic und Mo Sankoh in der Offensive noch nach? Und was passiert in der 2. Deutschen Bundesliga noch? Alle Antworten gibt es am Dienstag auf Sky Sport News.

In „Deadline Day – das Original“ berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender dann aktuell und umfassend über das Ende der Transferperiode in den internationalen Topligen. Bis Dienstag, 18:00 Uhr bleibt den Vereinen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga noch Zeit, um für die Hinrunde einen Last-Minute Transfer zu landen und neue Spieler zur sofortigen Verstärkung zu verpflichten.

Am „Deadline Day“ laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die Moderatorinnen und Moderatoren Katharina Kleinfeldt, Laura Lutz, Gregor Teicher und Thomas Fleischmann führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen vor Ort sind.

Darüber hinaus bleiben Fußballfans durch regelmäßige Transfer Updates bestens informiert. Die Sky Reporter und Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Max Bielefeld geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.

Matchplan-Moderator Jan Henkel analysiert am Nachmittag die Bundesliga-Kader, die Neuzugänge und daraus resultierende mögliche Formationen. Dabei zeigt er Schwachstellen auf bzw. auf welchen Positionen bei den Vereinen noch Nachholbedarf besteht.

Nachdem in „Nix geht mehr“ um 18:00 Uhr die letzten Geschehnisse und Wechsel zusammengefasst werden, folgt in „Die Bilanz“ ab 18:30 Uhr das große Fazit des letzten Tages vor der Schließung des Transferfensters in Deutschland. Sky Experte Didi Hamann wird dazu an der Seite von Marc Behrenbeck und Max Bielefeld im Studio zu Gast sein. Darüber hinaus werden über den gesamten Tag hinweg zahlreiche weitere Gäste und Vertreter der Vereine im live zugeschaltet sein.

Neben dem Fokus auf die Deutsche Bundesliga und die 2. Deutsche Bundesliga wird auch über die neuesten Entwicklungen in der Premier League ausführlich berichtet. In regelmäßigen Schalten zu den Sky Kollegen in England werden die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in England gebracht. Außerdem wird Sky Experte René Adler am Nachmittag zugeschaltet sein, am Abend ist dann Kommentator Joachim Hebel im Studio sowie England-Experte Raphael Hongistein per Schalte live dabei.

„Mehr als Sportnachrichten“: Talks, Specials und weitere Eigenformate

Seit dem 21. Juli ist Sky Sport News wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Österreichs 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der im kommenden Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiert und die vergangenen viereinhalb Jahre frei empfangbar zu sehen war, ist Bestandteil von Sky X sowie des Entertainment Pakets im Sky Abonnement.

Das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows sind die großen Säulen von Sky Sport News.

In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und hat neben exklusiven News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Talks, Spezialsendungen und weiteren Shows im Programm. Darüber hinaus hat Sky Sport News den „Deadline Day“ als festen Termin im Kalender der Fußballfans etabliert.

Sky Sport News bietet Sportfans zahlreiche regelmäßige Formate rund um die Bundesliga-Wochenenden wie das Vorschau-Magazin „Bundesliga Weekly“, „Collinas Erben – das Schiedsrichter-Magazin“ oder die Taktik-Challenge „Matchplan“, in der immer zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags präsentieren. In „Letzte Frage, bitte!“ und In „Gesagt. Gemeint!“ zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag – sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen.

Von Montag bis Mittwoch informiert „Bundesliga – Dein Update“ die Fans künftig immer um 19:30 Uhr kompakt über das aktuelle Geschehen. Am Donnerstag steht in „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ der bevorstehende Spieltag in Liga zwei im Fokus.

Zur Vielzahl an regelmäßigen Talks, Specials und weiteren Eigenformaten im Programm von Sky Sport News zählen außerdem „Meine Geschichte – das Leben von…“, in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden, sowie das wöchentliche „Transfer Update“, das alles Wissenswerte rund um die Personalplanung der Vereine liefert. In den Wochen vor dem „Deadline Day“ wird das Format von Montag bis Freitag täglich ausgestrahlt.

Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz „#KönigFußball – Weißt du mehr als wir?“, „Premier League Kompakt“ mit den Highlights des Spieltags in England und das Motorsport-Magazin „Warm Up“, mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, gefolgt von zahlreichen Sendungen, in denen sich Sky Sport News den Highlights des Qualifyings und des Rennens sowie am Montag danach der Analyse des Motorsport-Wochenendes widmet.

Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

