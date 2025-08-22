Deadline-Day rückt näher! Die wichtigsten Infos zum Sommer-Transferfenster

Das Sommer-Transferfenster neigt sich dem Ende zu!

Nach zahlreichen Top-Transfers und Leihgeschäften geht es bald in die finale Phase: Auch in diesem Jahr basteln die Vereine eifrig an Last-Minute-Deals. Sky Sport Austria klärt die wichtigsten Fragen vor dem Deadline-Day.

Wann schließt das Transferfenster in Österreich?

In der ADMIRAL Bundesliga läuft die Sommer-Transferperiode 2025/26 seit dem 1. Juli 2025 – schließen wird das Wechselfenster am Freitag, den 5. September 2025.

Dürfen Spieler auch nach der Schließung des Transferfensters noch wechseln?

Bundesliga-Profis können nach dem 5. September ins Ausland wechseln, wenn dieses einen späteren Transferschluss hat. Das Transferfenster schließt zum Beispiel in der Schweiz (9. September) oder in der Türkei (12. September) später. In Deutschland, England, Italien, Frankreich und Spanien endet die Periode bereits am 1. September. Die Sommer-Transferfenster 2025 in der Übersicht Land Start Ende Deutschland 1. Juli 1. September England 16. Juni 1. September Spanien 1. Juli 1. September Italien 1. Juli 1. September Frankreich 1. Juli 1. September Niederlande 16. Juni 1. September Portugal 1. Juli 3. September Österreich 1. Juli 5. September Belgien 15. Juni 6. September Schweiz 1. Juli 9. September Türkei 30. Juni 12. September Saudi-Arabien 3. Juli 11. September USA 24. Juli 22. August

Wie viel gaben die österreichischen Klubs im vergangenen Sommer aus?

In Österreich wurden im vergangenen Sommer knapp 46,4 Millionen Euro ausgegeben und etwa 71,6 Millionen Euro eingenommen. Das ergibt eine positive Gesamtbilanz von etwa 25 Millionen Euro.

Die höchsten Einnahmen sicherten sich Red Bull Salzburg mit den Verkäufen von Strahinja Pavlovic an den AC Milan (18 Millionen Euro) sowie Luka Sucic an Real Sociedad (10 Millionen Euro) und der SK Sturm mit dem Transfer von Alexander Prass zur TSG Hoffenheim (12 Millionen Euro).

Neben hohen Erlösen hatten die „Bullen“ auch hohe Ausgaben. Salzburg verpflichtete etwa Bobby Clark (11,8 Millionen Euro) und Joane Gadou (10 Millionen Euro) für hohe Summen. Sturm nahm den zuvor ausgeliehenen Mika Biereth (9 Millionen Euro) via Kaufoption unter Vertrag.

Hohe Einnahmen auch in diesem Sommer

Im aktuellen Transferfenster überragen die Einnahmen der heimischen Klubs klar die Ausgaben. So wurden zwei Wochen vor Transferschluss etwa 86 Millionen Euro eingenommen und 25,5 Millionen Euro ausgegeben. So steht derzeit ein plus von 60,5 Millionen Euro zu Buche.

Die höchsten Einnahmen generierte einmal mehr Red Bull Salzburg. Die Mozartstädter gaben mit Dorgeles Nene (18 Millionen Euro zu Fenerbahce Istanbul) und Oscar Gloukh (14,75 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam) zwei wichtige Offensivspieler ab. Der SK Rapid tätigte mit Isak Jansson (10 Millionen Euro zu OGC Nizza) und Mamadou Sangaré (8 Millionen Euro zu RC Lens) zwei Millionenverkäufe.

Bei den Ausgaben durchbrach bisher lediglich Salzburg die 10-Millionen-Schallmauer. So verstärkten sich die „Bullen“ u.a. mit Frans Krätzig (3,5 Millionen Euro) und Anrie Chase (2 Millionen Euro). Zweitteuerster Neuzugang der ADMIRAL Bundesliga ist Martin Ndzie (2,5 Millionen Euro zum SK Rapid). Sturm holte für jeweils zwei Millionen Euro die beiden Teenager Filip Rózga und Axel Kayombo.

Premier League im Vorjahr mit den höchsten Ausgaben

Die englische Premier League hatte im letzten Sommer-Transferfenster mit Abstand die größten Spendierhosen an. Die Ausgaben betrugen 2,37 Milliarden Euro. Der FC Chelsea gab insgesamt 267 Millionen Euro für neue Spieler aus, dicht gefolgt von Brighton & Hove Albion mit 231 Millionen Euro. Dahinter reihte sich Manchester United (214 Millionen Euro) ein.

Der Top-Transfer des letzten Sommers kostete allerdings keine Ablöse: Superstar Kylian Mbappé wechselte ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Den teuersten Transfer tätigte Atletico Madrid. Die „Colchoneros“ kauften Julián Alvarez für 75 Millionen Euro von Manchester City.

England klotzt auch im aktuellen Transferfenster

Auch im laufenden Transferfenster haben die englischen Vereine bis dato am meisten Geld ausgegeben. Gemäß dem Portal footballtransfers.com wurde mit dem 20,8 Mio. Euro schweren Transfer von Ex-Salzburg-Stürmer Noah Okafor vom AC Milan zu Leeds United die alte Bestmarke vom Sommer 2023 in Höhe von 2,73 Mrd. Euro knapp überboten.

Liverpool führt das Ranking mit knapp 340 Millionen Euro vor dem FC Chelsea (280 Millionen Euro) und Manchester United (230 Millionen Euro) an. Mit Atletico Madrid und Real Madrid gibt es in den Top 11 der höchsten Ausgaben nur zwei Klubs, die nicht in der Premier League spielen.

Die zwei teuersten Wechsel tätigte in diesem Sommer der FC Liverpool: Die „Reds“ verstärkten sich mit Florian Wirtz (125 Millionen Euro) und Hugo Ekitiké (95 Millionen Euro).

Das sind die 10 teuersten Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga

Folgende Wechsel wurden in der ADMIRAL Bundesliga in diesem Sommer bereits fixiert.

(Red.)

Bild: Imago