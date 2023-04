Deal perfekt: Packers-Star Rodgers wechselt zu Jets

via

Der Wechsel von NFL-Superstar Aaron Rodgers zu den New York Jets ist nur noch Formsache.

Die Green Bay Packers bestätigten am Montag eine grundsätzliche Einigung mit den Jets. „Ich habe unglaublich viel Respekt vor Aaron, er hat so viel für uns getan“, sagte Packers-Boss Brian Gutekunst. Der Deal, der auch den Tausch zahlreicher Picks bei künftigen Drafts umfasst, soll am Dienstag perfekt gemacht werden.

Der als „A-Rod“ bekannte Rodgers hatte schon am 15. März seine Wechselabsichten zu den Jets geäußert. Der 39 Jahre alte Quarterback war 2005 von Green Bay gedraftet worden, 2010 führte er die Franchise zu ihrem vierten Super-Bowl-Sieg. Sein Vertrag in Green Bay lief offiziell noch bis zum Ende der Saison 2026/27.

