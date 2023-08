Deal steht kurz bevor! Das ist Bayerns Torwartkandidat Peretz

Noch immer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Mit Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv hat der deutsche Rekordmeister nun wohl endlich seinen Mann gefunden.

Die Hoffnung, dass Manuel Neuer in absehbarer Zeit sein Comeback gibt, ist beim FC Bayern offenbar vorhanden. Auf der Suche nach einem neuen Torwart haben die Münchner auch deshalb nun ihre Strategie geändert.

Der Plan ist jetzt, mit Sven Ulreich in die Saison zu gehen. Ein Backup für den langjährigen Ersatzkeeper soll trotzdem kommen. An der Säbener Straße waren zuletzt viele Namen wie Stefan Ortega oder David de Gea gehandelt worden.

Einigung mit Tel Aviv wird zeitnah erwartet

In den Fokus gerät nun aber Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv. Die Bayern sind sich mit dem 23-Jährigen nach Sky Informationen bereits über einen Wechsel mündlich einig. Er soll einen Vertrag bis mindestens 2027 in München erhalten. Der deutsche Branchenprimus bietet rund zwei Millionen Euro plus lukrativer Boni als Ablöse, eine Einigung mit Maccabi wird zeitnah erwartet.

Aber wer ist Peretz eigentlich? Bei Maccabi Tel Aviv durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und hielt dem Klub – bis auf eine Leihsaison (2019/20) bei Beitar Tel Aviv – stets die Treue. Trainiert wird er dort von der irischen Legende Robbie Keane. Peretz hat zudem einen deutschen Pass.

Für den israelischen Klub, der mit 23 Meisterschaften und 23 Pokalsiegen auch der erfolgreichste in Israel ist, lief Peretz bislang 100 Mal auf, 43 Mal hielt er dabei seinen Kasten sauber. Insgesamt kassierte Peretz 82 Gegentore. Eine Quote, die sich durchaus sehen lassen kann. Peretz verfügt über hervorragende Reflexe auf der Linie und ist ein mitspielender Torhüter. In der Strafraumbeherrschung kann er sich aber noch verbessern.

Peretz verfügt auch über internationale Erfahrung

Auch international sammelte Peretz mit Tel Aviv bereits Erfahrung, lief siebenmal in der Gruppenphase der Europa Conference League sowie in der Qualifikation auf.

Am Donnerstag hielt er seinen Kasten gegen AEK Larnaka aus Zypern im Kampf um den Einzug in die Conference-League-Playoffs sauber und war maßgeblich am 1:0-Sieg beteiligt. Es war möglicherweise der letzte Einsatz für seinen Ausbildungsverein.

Auf einen Meistertitel mit Maccabi wartet Peretz, der in einer jüdischen Familie aufgewachsen ist, bislang vergebens. Zuletzt war der älteste Verein Israels 2020 Titelträger, in der vergangenen Spielzeit belegte Perez mit Tel Aviv Rang drei.

Tuchel zu Neuer: “Entwicklung bei Manu ist extrem positiv“

Für Aufsehen sorgte der Schlussmann erst kürzlich bei der U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Dort avancierte er im ersten Gruppenspiel gegen Deutschland zum großen Helden.

Peretz hält Elfmeter gegen Moukoko und Ngankam

Erst hielt er nach drei Minuten den Elfmeter von Youssoufa Moukoko, später parierte er auch noch gegen Jessic Ngankam. Am überraschenden 1:1 gegen die DFB-Elf war Peretz damit maßgeblich beteiligt. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß, der am 20. November 2022 bereits sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben hatte, führte sein Land im weiteren Turnierverlauf später sogar bis ins Halbfinale.

Aufgrund einer Gelbsperre konnte er gegen England aber nicht selbst mitwirken, Israel schied mit 0:2 aus. Schon auf dem Weg zur EM-Endrunde in den Playoffs überragte Peretz mit drei gehaltenen Elfmetern gegen Irland.

(skysport.de)

Bild: Imago